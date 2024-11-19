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Новый онлайн-сервис "Календарь инвестора" запустили в Подмосковье - РИА Новости, 19.11.2024
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Новости Подмосковья
 
17:52 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/onlayn-servis-1984673419.html
Новый онлайн-сервис "Календарь инвестора" запустили в Подмосковье
Новый онлайн-сервис "Календарь инвестора" запустили в Подмосковье - РИА Новости, 19.11.2024
Новый онлайн-сервис "Календарь инвестора" запустили в Подмосковье
Новый сервис "Календарь инвестора", который поможет предпринимателям запланировать подачу заявок на получение мер поддержки, а также на участие в мероприятиях,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T17:52
2024-11-19T17:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Новый сервис "Календарь инвестора", который поможет предпринимателям запланировать подачу заявок на получение мер поддержки, а также на участие в мероприятиях, запустили в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Сервис запущен на инвестпортале Подмосковья. "Функционал нового сервиса "Календарь инвестора" позволяет выбрать интересующие предпринимателя мероприятия и внести в свой график. Например, воспользовавшись фильтром "Субсидия" предприниматель увидит, какие меры поддержки доступны ему сегодня, а также может запланировать участие в будущих конкурсных отборах на получение поддержки", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что субъекты МСП могут подать заявку на получение субсидии при выходе на маркетплейсы и для бизнеса по франшизе. Также "Календарь инвестора" отображает информацию о мероприятиях для бизнеса — тренингах, вебинарах, форумах и других. Выбрав интересующее мероприятие, предприниматель может узнать всю необходимую информацию и зарегистрироваться. Также в "Календаре инвестора" при выборе конкретной меры поддержки или мероприятия бизнесмен в один клик переходит в карточку, где размещена подробная информация и кнопка на подачу заявки для получения субсидии или на регистрацию на вебинар. В ведомстве также отметили, что в дальнейшем сервис "Календарь инвестора" будет продолжать развиваться и расширять свой функционал.
https://ria.ru/20241119/mfts-1984567501.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Новый онлайн-сервис "Календарь инвестора" запустили в Подмосковье

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Новый сервис "Календарь инвестора", который поможет предпринимателям запланировать подачу заявок на получение мер поддержки, а также на участие в мероприятиях, запустили в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Сервис запущен на инвестпортале Подмосковья.
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"Функционал нового сервиса "Календарь инвестора" позволяет выбрать интересующие предпринимателя мероприятия и внести в свой график. Например, воспользовавшись фильтром "Субсидия" предприниматель увидит, какие меры поддержки доступны ему сегодня, а также может запланировать участие в будущих конкурсных отборах на получение поддержки", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что субъекты МСП могут подать заявку на получение субсидии при выходе на маркетплейсы и для бизнеса по франшизе.
Также "Календарь инвестора" отображает информацию о мероприятиях для бизнеса — тренингах, вебинарах, форумах и других. Выбрав интересующее мероприятие, предприниматель может узнать всю необходимую информацию и зарегистрироваться.
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Также в "Календаре инвестора" при выборе конкретной меры поддержки или мероприятия бизнесмен в один клик переходит в карточку, где размещена подробная информация и кнопка на подачу заявки для получения субсидии или на регистрацию на вебинар.
В ведомстве также отметили, что в дальнейшем сервис "Календарь инвестора" будет продолжать развиваться и расширять свой функционал.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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