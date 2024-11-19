https://ria.ru/20241119/onlayn-servis-1984673419.html

Новый онлайн-сервис "Календарь инвестора" запустили в Подмосковье

Новый онлайн-сервис "Календарь инвестора" запустили в Подмосковье - РИА Новости, 19.11.2024

Новый онлайн-сервис "Календарь инвестора" запустили в Подмосковье

Новый сервис "Календарь инвестора", который поможет предпринимателям запланировать подачу заявок на получение мер поддержки, а также на участие в мероприятиях,... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T17:52

2024-11-19T17:52

2024-11-19T17:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Новый сервис "Календарь инвестора", который поможет предпринимателям запланировать подачу заявок на получение мер поддержки, а также на участие в мероприятиях, запустили в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Сервис запущен на инвестпортале Подмосковья. "Функционал нового сервиса "Календарь инвестора" позволяет выбрать интересующие предпринимателя мероприятия и внести в свой график. Например, воспользовавшись фильтром "Субсидия" предприниматель увидит, какие меры поддержки доступны ему сегодня, а также может запланировать участие в будущих конкурсных отборах на получение поддержки", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что субъекты МСП могут подать заявку на получение субсидии при выходе на маркетплейсы и для бизнеса по франшизе. Также "Календарь инвестора" отображает информацию о мероприятиях для бизнеса — тренингах, вебинарах, форумах и других. Выбрав интересующее мероприятие, предприниматель может узнать всю необходимую информацию и зарегистрироваться. Также в "Календаре инвестора" при выборе конкретной меры поддержки или мероприятия бизнесмен в один клик переходит в карточку, где размещена подробная информация и кнопка на подачу заявки для получения субсидии или на регистрацию на вебинар. В ведомстве также отметили, что в дальнейшем сервис "Календарь инвестора" будет продолжать развиваться и расширять свой функционал.

https://ria.ru/20241119/mfts-1984567501.html

https://ria.ru/20241119/printer-1984523279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)