https://ria.ru/20241119/odessa-1984710601.html
Жители Одессы перекрыли движение из-за отсутствия света в домах
Жители Одессы перекрыли движение из-за отсутствия света в домах - РИА Новости, 19.11.2024
Жители Одессы перекрыли движение из-за отсутствия света в домах
Жители Одессы перекрыли движение на одной из улиц из-за отсутствия света в домах почти третий день, сообщает во вторник украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T21:27
2024-11-19T21:27
2024-11-19T21:27
в мире
одесса
украина
россия
дмитрий песков
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938427849_39:0:2748:1524_1920x0_80_0_0_09c02a82fbbf19a89fd3bf7fe4660357.jpg
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Жители Одессы перекрыли движение на одной из улиц из-за отсутствия света в домах почти третий день, сообщает во вторник украинское издание "Страна.ua". "В Одессе местные жители перекрыли движение на одной из улиц из-за отсутствия света. Согласно их информации, в некоторых домах нет света 2,5 дня. А некоторым давали только на три часа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений электроэнергии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241119/odessa-1984500166.html
https://ria.ru/20241118/udar-1984387065.html
одесса
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938427849_317:0:2415:1573_1920x0_80_0_0_7cb76c27bb58052a25bb852e4b2c6836.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, украина, россия, дмитрий песков, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Вооруженные силы Украины
Жители Одессы перекрыли движение из-за отсутствия света в домах
"Страна.ua": в Одессе жители перекрыли движение из-за отсутствия света в домах