https://ria.ru/20241119/odessa-1984710601.html

Жители Одессы перекрыли движение из-за отсутствия света в домах

Жители Одессы перекрыли движение из-за отсутствия света в домах - РИА Новости, 19.11.2024

Жители Одессы перекрыли движение из-за отсутствия света в домах

Жители Одессы перекрыли движение на одной из улиц из-за отсутствия света в домах почти третий день, сообщает во вторник украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T21:27

2024-11-19T21:27

2024-11-19T21:27

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Жители Одессы перекрыли движение на одной из улиц из-за отсутствия света в домах почти третий день, сообщает во вторник украинское издание "Страна.ua". "В Одессе местные жители перекрыли движение на одной из улиц из-за отсутствия света. Согласно их информации, в некоторых домах нет света 2,5 дня. А некоторым давали только на три часа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений электроэнергии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241119/odessa-1984500166.html

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в мире, одесса, украина, россия, дмитрий песков, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы украины