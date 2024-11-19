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Экс-сотрудник СБУ рассказал, зачем Киев убил людей в Одессе в 2014 году - РИА Новости, 19.11.2024
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04:01 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/odessa-1984499860.html
Экс-сотрудник СБУ рассказал, зачем Киев убил людей в Одессе в 2014 году
Экс-сотрудник СБУ рассказал, зачем Киев убил людей в Одессе в 2014 году - РИА Новости, 19.11.2024
Экс-сотрудник СБУ рассказал, зачем Киев убил людей в Одессе в 2014 году
Киевский режим устроил убийство в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, чтобы запугать несогласных, рассказал РИА Новости экс-сотрудник СБУ Александр Мазур. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T04:01
2024-11-19T04:01
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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Киевский режим устроил убийство в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, чтобы запугать несогласных, рассказал РИА Новости экс-сотрудник СБУ Александр Мазур. Мазур в октябре 2013 года вышел на пенсию с должности старшего инспектора 4-й инспекции главной инспекции центрального управления СБУ. С 2017 по 2018 год он оказывал конфиденциальное содействие СБУ. В его задачи входила подготовка аналитических справок об общественно-политической ситуации и деятельности органов государственной власти и правоохранительных органов ДНР. В октябре 2024 года Верховный Суд ДНР вынес приговор Мазуру по материалам УФСБ России по ДНР за шпионаж. "В Одессе это был специальный созданный капкан. Капкан, который должен был затянуть побольше приверженцев антимайдана и при помощи насилия, пыток и жестокости показать всей Украине, что будет со всеми, кто не примет новую власть. Полностью вся информация, вся операция была контролирована и спецслужбами, и системой МВД, и при помощи, так сказать, националистических батальонов", - сказал Мазур. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты антимайдана в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами антимайдана с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками так называемого евромайдана - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители антимайдана. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
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в мире, одесса, донецкая народная республика, украина, служба безопасности украины
В мире, Одесса, Донецкая Народная Республика, Украина, Служба безопасности Украины
Экс-сотрудник СБУ рассказал, зачем Киев убил людей в Одессе в 2014 году

Экс-сотрудник СБУ: Киев устроил убийство в Одессе, чтобы запугать несогласных

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкОдесситы приносят цветы к Дому профсоюзов в Одессе
Одесситы приносят цветы к Дому профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Одесситы приносят цветы к Дому профсоюзов в Одессе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Киевский режим устроил убийство в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, чтобы запугать несогласных, рассказал РИА Новости экс-сотрудник СБУ Александр Мазур.
Мазур в октябре 2013 года вышел на пенсию с должности старшего инспектора 4-й инспекции главной инспекции центрального управления СБУ. С 2017 по 2018 год он оказывал конфиденциальное содействие СБУ. В его задачи входила подготовка аналитических справок об общественно-политической ситуации и деятельности органов государственной власти и правоохранительных органов ДНР. В октябре 2024 года Верховный Суд ДНР вынес приговор Мазуру по материалам УФСБ России по ДНР за шпионаж.
"В Одессе это был специальный созданный капкан. Капкан, который должен был затянуть побольше приверженцев антимайдана и при помощи насилия, пыток и жестокости показать всей Украине, что будет со всеми, кто не примет новую власть. Полностью вся информация, вся операция была контролирована и спецслужбами, и системой МВД, и при помощи, так сказать, националистических батальонов", - сказал Мазур.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты антимайдана в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами антимайдана с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками так называемого евромайдана - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители антимайдана. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
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