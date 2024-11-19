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СК провел обыски в сельскохозяйственном колледже в Дагестане - РИА Новости, 19.11.2024
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17:53 19.11.2024 (обновлено: 18:10 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/obyski-1984673838.html
СК провел обыски в сельскохозяйственном колледже в Дагестане
СК провел обыски в сельскохозяйственном колледже в Дагестане - РИА Новости, 19.11.2024
СК провел обыски в сельскохозяйственном колледже в Дагестане
Следователи провели обыски в сельскохозяйственном колледже в дагестанском Буйнакске по уголовному делу против контрактного управляющего учебного заведения,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T17:53
2024-11-19T18:10
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МАХАЧКАЛА, 19 ноя - РИА Новости. Следователи провели обыски в сельскохозяйственном колледже в дагестанском Буйнакске по уголовному делу против контрактного управляющего учебного заведения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "В рамках ранее возбужденного уголовного дела в отношении контрактного управляющего сельскохозяйственного колледжа в Буйнакске по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) следователи провели обыски в учебном заведении и по месту жительства подозреваемого… В ходе обысков изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу", – говорится в сообщении. По данным следствия, в 2022 году контрактный управляющий колледжа имени Шихсаидова при подготовке документов для проведения аукциона на приобретение четырех тракторов не провел расчет начальной цены контрактов. В результате на портале госзакупок были размещены данные по обоснованию цены, не соответствующие действительности. Экспертное исследование показало, что общая сумма завышения стоимости приобретенной техники составила более 6,4 миллиона рублей.
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буйнакск, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Буйнакск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
СК провел обыски в сельскохозяйственном колледже в Дагестане

СК РФ провел обыски в сельскохозяйственном колледже имени Шихсаидова в Дагестане

© Фото : СУ СК России по Республике Дагестан/TelegramСледователи провели обыски в сельскохозяйственном колледже в дагестанском Буйнакске по уголовному делу против контрактного управляющего учебного заведения. 19 ноября 2024
Следователи провели обыски в сельскохозяйственном колледже в дагестанском Буйнакске по уголовному делу против контрактного управляющего учебного заведения. 19 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : СУ СК России по Республике Дагестан/Telegram
Следователи провели обыски в сельскохозяйственном колледже в дагестанском Буйнакске по уголовному делу против контрактного управляющего учебного заведения. 19 ноября 2024
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МАХАЧКАЛА, 19 ноя - РИА Новости. Следователи провели обыски в сельскохозяйственном колледже в дагестанском Буйнакске по уголовному делу против контрактного управляющего учебного заведения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"В рамках ранее возбужденного уголовного дела в отношении контрактного управляющего сельскохозяйственного колледжа в Буйнакске по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) следователи провели обыски в учебном заведении и по месту жительства подозреваемого… В ходе обысков изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу", – говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2022 году контрактный управляющий колледжа имени Шихсаидова при подготовке документов для проведения аукциона на приобретение четырех тракторов не провел расчет начальной цены контрактов. В результате на портале госзакупок были размещены данные по обоснованию цены, не соответствующие действительности. Экспертное исследование показало, что общая сумма завышения стоимости приобретенной техники составила более 6,4 миллиона рублей.
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БуйнакскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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