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СК провел обыски в сельскохозяйственном колледже в Дагестане

СК провел обыски в сельскохозяйственном колледже в Дагестане - РИА Новости, 19.11.2024

СК провел обыски в сельскохозяйственном колледже в Дагестане

Следователи провели обыски в сельскохозяйственном колледже в дагестанском Буйнакске по уголовному делу против контрактного управляющего учебного заведения,... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T17:53

2024-11-19T17:53

2024-11-19T18:10

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МАХАЧКАЛА, 19 ноя - РИА Новости. Следователи провели обыски в сельскохозяйственном колледже в дагестанском Буйнакске по уголовному делу против контрактного управляющего учебного заведения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "В рамках ранее возбужденного уголовного дела в отношении контрактного управляющего сельскохозяйственного колледжа в Буйнакске по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) следователи провели обыски в учебном заведении и по месту жительства подозреваемого… В ходе обысков изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу", – говорится в сообщении. По данным следствия, в 2022 году контрактный управляющий колледжа имени Шихсаидова при подготовке документов для проведения аукциона на приобретение четырех тракторов не провел расчет начальной цены контрактов. В результате на портале госзакупок были размещены данные по обоснованию цены, не соответствующие действительности. Экспертное исследование показало, что общая сумма завышения стоимости приобретенной техники составила более 6,4 миллиона рублей.

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буйнакск, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество