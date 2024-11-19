Рейтинг@Mail.ru
В Пензе подросткам предъявили обвинение в теракте после поджога вышек связи - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/obvinenie--1984641105.html
В Пензе подросткам предъявили обвинение в теракте после поджога вышек связи
В Пензе подросткам предъявили обвинение в теракте после поджога вышек связи - РИА Новости, 19.11.2024
В Пензе подросткам предъявили обвинение в теракте после поджога вышек связи
Следователи в Пензе предъявили двоим подросткам обвинение в теракте после поджога базовых станций операторов мобильной связи, сообщило региональное следственное РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:00
2024-11-19T16:00
пенза
россия
пензенская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
САРАТОВ, 19 ноя - РИА Новости. Следователи в Пензе предъявили двоим подросткам обвинение в теракте после поджога базовых станций операторов мобильной связи, сообщило региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что двое подростков в Пензе подозреваются в теракте и по решению суда отправлены под домашний арест. По версии следствия, двое подростков за обещанную оплату совершили поджоги трех базовых станций операторов связи в Пензе, чем пытались дестабилизировать деятельность органов власти. Возбуждено дело по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ "Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору". "По данным следствия, в период с 26 октября по 8 ноября 2024 года подростки, выполняя поручение пользователя из сети интернет, совершили поджоги базовых станций подвижной радиосвязи на территории города Пензы за денежное вознаграждение. После совершения поджогов фигуранты были задержаны, им предъявлено обвинение. Судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности регионального УФСБ России. Следователи устанавливают "иных лиц, причастных к совершению данного преступления". Пресс-служба областного управления ФСБ сообщает, что оперативники пресекли противоправную деятельность жителей Пензенской области 2008 и 2009 годов рождения. По данным ведомства, подозреваемые выполняли поручение неустановленного пользователя мессенджера и совершили поджоги металлических шкафов базовых станций операторов связи за вознаграждение. Оперативники устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигурантов.
https://ria.ru/20241108/arest-1982695065.html
https://ria.ru/20241014/prigovor-1977885292.html
пенза
россия
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пенза, россия, пензенская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Пенза, Россия, Пензенская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
В Пензе подросткам предъявили обвинение в теракте после поджога вышек связи

СК РФ предъявил подросткам обвинение в теракте после поджога вышек связи в Пензе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 19 ноя - РИА Новости. Следователи в Пензе предъявили двоим подросткам обвинение в теракте после поджога базовых станций операторов мобильной связи, сообщило региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что двое подростков в Пензе подозреваются в теракте и по решению суда отправлены под домашний арест. По версии следствия, двое подростков за обещанную оплату совершили поджоги трех базовых станций операторов связи в Пензе, чем пытались дестабилизировать деятельность органов власти. Возбуждено дело по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ "Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору".
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Майкопский суд продлил арест террористу, планировавшему теракт в храме
8 ноября, 15:45
"По данным следствия, в период с 26 октября по 8 ноября 2024 года подростки, выполняя поручение пользователя из сети интернет, совершили поджоги базовых станций подвижной радиосвязи на территории города Пензы за денежное вознаграждение. После совершения поджогов фигуранты были задержаны, им предъявлено обвинение. Судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности регионального УФСБ России. Следователи устанавливают "иных лиц, причастных к совершению данного преступления".
Пресс-служба областного управления ФСБ сообщает, что оперативники пресекли противоправную деятельность жителей Пензенской области 2008 и 2009 годов рождения. По данным ведомства, подозреваемые выполняли поручение неустановленного пользователя мессенджера и совершили поджоги металлических шкафов базовых станций операторов связи за вознаграждение. Оперативники устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигурантов.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Жителя Севастополя приговорили к 21 году колонии за подготовку теракта
14 октября, 08:35
 
ПензаРоссияПензенская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала