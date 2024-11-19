https://ria.ru/20241119/obvinenie--1984641105.html

В Пензе подросткам предъявили обвинение в теракте после поджога вышек связи

В Пензе подросткам предъявили обвинение в теракте после поджога вышек связи - РИА Новости, 19.11.2024

В Пензе подросткам предъявили обвинение в теракте после поджога вышек связи

Следователи в Пензе предъявили двоим подросткам обвинение в теракте после поджога базовых станций операторов мобильной связи, сообщило региональное следственное РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T16:00

2024-11-19T16:00

2024-11-19T16:00

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САРАТОВ, 19 ноя - РИА Новости. Следователи в Пензе предъявили двоим подросткам обвинение в теракте после поджога базовых станций операторов мобильной связи, сообщило региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что двое подростков в Пензе подозреваются в теракте и по решению суда отправлены под домашний арест. По версии следствия, двое подростков за обещанную оплату совершили поджоги трех базовых станций операторов связи в Пензе, чем пытались дестабилизировать деятельность органов власти. Возбуждено дело по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ "Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору". "По данным следствия, в период с 26 октября по 8 ноября 2024 года подростки, выполняя поручение пользователя из сети интернет, совершили поджоги базовых станций подвижной радиосвязи на территории города Пензы за денежное вознаграждение. После совершения поджогов фигуранты были задержаны, им предъявлено обвинение. Судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности регионального УФСБ России. Следователи устанавливают "иных лиц, причастных к совершению данного преступления". Пресс-служба областного управления ФСБ сообщает, что оперативники пресекли противоправную деятельность жителей Пензенской области 2008 и 2009 годов рождения. По данным ведомства, подозреваемые выполняли поручение неустановленного пользователя мессенджера и совершили поджоги металлических шкафов базовых станций операторов связи за вознаграждение. Оперативники устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигурантов.

https://ria.ru/20241108/arest-1982695065.html

https://ria.ru/20241014/prigovor-1977885292.html

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пенза, россия, пензенская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество