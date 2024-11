https://ria.ru/20241119/oae-1984609255.html

РЭЦ расскажет о возможностях для российских IT в ОАЭ

РЭЦ расскажет о возможностях для российских IT в ОАЭ

2024-11-19T14:30

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Конференция "Возможности для IT и высокотехнологичных компаний в ОАЭ" откроет российско-эмиратскую IT-неделю 25 ноября в 10.30 мск на площадке Торгово-промышленной палаты России в Москве, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Участники конференции обсудят возможности для российских IT компаний в ОАЭ и странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Gulf Cooperation Council, GCC). Представитель РЭЦ в ОАЭ Наджибулло Джаббори расскажет, какие меры поддержки Российского экспортного центра помогают продвигать российские IT-услуги на рынок ОАЭ", - говорится в сообщении.На конференции обсудят анализ рынка ОАЭ, текущие тренды и возможности для инновационных компаний, стратегии выхода на рынок ОАЭ - от анализа потребностей до реализации, а также особенности законодательства ОАЭ в сфере IT - что нужно знать при входе на рынок, про адаптацию продуктов и услуг для местного рынка, про культурные и экономические аспекты.Кроме того, там расскажут о государственных мерах поддержки компаний в России и ОАЭ и практических аспектах выхода компаний на рынок ОАЭ.После конференции в Торгово-промышленной палате РФ состоится сессия b2b-встреч.Участие бесплатное. Узнать детали и зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте конференции.Организатор конференции - Dubai Internet City, компания "Инкона", Российско-Эмиратский деловой совет и Фонд развития интернет-инициатив.

