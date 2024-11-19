https://ria.ru/20241119/nyu-york-1984488357.html

В Нью-Йорке бездомный напал с ножом на прохожих, двое погибли

В Нью-Йорке бездомный напал с ножом на прохожих, двое погибли - РИА Новости, 19.11.2024

В Нью-Йорке бездомный напал с ножом на прохожих, двое погибли

Бездомный мужчина устроил поножовщину в Нью-Йорке в США, предположительно, напав на трех случайных прохожих на Манхэттене, двое мужчин погибли, женщина "борется РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T00:28

2024-11-19T00:28

2024-11-19T00:28

в мире

нью-йорк (город)

сша

манхэттен

оон

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583117995_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_88e3e85b73bb32bc5ab82be0122a9df7.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноя – РИА Новости. Бездомный мужчина устроил поножовщину в Нью-Йорке в США, предположительно, напав на трех случайных прохожих на Манхэттене, двое мужчин погибли, женщина "борется за свою жизнь", злоумышленника арестовала полиция, сообщили правоохранители. По словам начальника детективного отдела полиции Нью-Йорка Джо Кенни, атаки начались утром: сначала злоумышленник напал на рабочего в западной части города; спустя два часа было совершено еще одно нападение – на рыбака в восточной части города (примерно час ходьбы от одной точки до другой). Оба скончались в больнице. Впоследствии злоумышленник переместился к району, где располагается штаб-квартира ООН (пересечение 42-й улицы и 1-й авеню), и напал с ножом на женщину. Правоохранители при этом считают нападения беспорядочными. "В результате этих случайных нападений погибли две невинные жертвы, а еще одна борется за свою жизнь... Задержан подозреваемый", – сказал Кенни в ходе пресс-конференции. Он отметил, что предполагаемый злоумышленник – 51-летний бездомный, который уже был ранее арестован (Кенни не уточнил, за какие именно правонарушения). Мужчину задержали неподалеку от места последнего нападения – возле турецкого постпредства при ООН и напротив штаб-квартиры ООН (пересечение 46-й улицы и 1-й авеню).

https://ria.ru/20241117/kitaj-1984210132.html

https://ria.ru/20241113/ssha-1983529848.html

нью-йорк (город)

сша

манхэттен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-йорк (город), сша, манхэттен, оон, происшествия