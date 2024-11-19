Рейтинг@Mail.ru
В Нью-Йорке бездомный напал с ножом на прохожих, двое погибли - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:28 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/nyu-york-1984488357.html
В Нью-Йорке бездомный напал с ножом на прохожих, двое погибли
В Нью-Йорке бездомный напал с ножом на прохожих, двое погибли - РИА Новости, 19.11.2024
В Нью-Йорке бездомный напал с ножом на прохожих, двое погибли
Бездомный мужчина устроил поножовщину в Нью-Йорке в США, предположительно, напав на трех случайных прохожих на Манхэттене, двое мужчин погибли, женщина "борется РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T00:28
2024-11-19T00:28
в мире
нью-йорк (город)
сша
манхэттен
оон
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583117995_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_88e3e85b73bb32bc5ab82be0122a9df7.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 18 ноя – РИА Новости. Бездомный мужчина устроил поножовщину в Нью-Йорке в США, предположительно, напав на трех случайных прохожих на Манхэттене, двое мужчин погибли, женщина "борется за свою жизнь", злоумышленника арестовала полиция, сообщили правоохранители. По словам начальника детективного отдела полиции Нью-Йорка Джо Кенни, атаки начались утром: сначала злоумышленник напал на рабочего в западной части города; спустя два часа было совершено еще одно нападение – на рыбака в восточной части города (примерно час ходьбы от одной точки до другой). Оба скончались в больнице. Впоследствии злоумышленник переместился к району, где располагается штаб-квартира ООН (пересечение 42-й улицы и 1-й авеню), и напал с ножом на женщину. Правоохранители при этом считают нападения беспорядочными. "В результате этих случайных нападений погибли две невинные жертвы, а еще одна борется за свою жизнь... Задержан подозреваемый", – сказал Кенни в ходе пресс-конференции. Он отметил, что предполагаемый злоумышленник – 51-летний бездомный, который уже был ранее арестован (Кенни не уточнил, за какие именно правонарушения). Мужчину задержали неподалеку от места последнего нападения – возле турецкого постпредства при ООН и напротив штаб-квартиры ООН (пересечение 46-й улицы и 1-й авеню).
https://ria.ru/20241117/kitaj-1984210132.html
https://ria.ru/20241113/ssha-1983529848.html
нью-йорк (город)
сша
манхэттен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583117995_0:0:2700:2025_1920x0_80_0_0_1969f1a073d9f469731b6468f5aa42ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), сша, манхэттен, оон, происшествия
В мире, Нью-Йорк (город), США, Манхэттен, ООН, Происшествия
В Нью-Йорке бездомный напал с ножом на прохожих, двое погибли

В Нью-Йорке бездомный мужчина устроил поножовщину, двое мужчин погибли

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на улице Нью-Йорка
Сотрудники полиции на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции на улице Нью-Йорка . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ЙОРК, 18 ноя – РИА Новости. Бездомный мужчина устроил поножовщину в Нью-Йорке в США, предположительно, напав на трех случайных прохожих на Манхэттене, двое мужчин погибли, женщина "борется за свою жизнь", злоумышленника арестовала полиция, сообщили правоохранители.
По словам начальника детективного отдела полиции Нью-Йорка Джо Кенни, атаки начались утром: сначала злоумышленник напал на рабочего в западной части города; спустя два часа было совершено еще одно нападение – на рыбака в восточной части города (примерно час ходьбы от одной точки до другой). Оба скончались в больнице. Впоследствии злоумышленник переместился к району, где располагается штаб-квартира ООН (пересечение 42-й улицы и 1-й авеню), и напал с ножом на женщину.
Автомобиль скорой помощи в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
В Китае студент совершил нападение с ножом из-за проваленных экзаменов
17 ноября, 04:44
Правоохранители при этом считают нападения беспорядочными.
"В результате этих случайных нападений погибли две невинные жертвы, а еще одна борется за свою жизнь... Задержан подозреваемый", – сказал Кенни в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что предполагаемый злоумышленник – 51-летний бездомный, который уже был ранее арестован (Кенни не уточнил, за какие именно правонарушения).
Мужчину задержали неподалеку от места последнего нападения – возле турецкого постпредства при ООН и напротив штаб-квартиры ООН (пересечение 46-й улицы и 1-й авеню).
Белка Пинат - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Усыпленные в США белка Пинат и енот Фред не болели бешенством
13 ноября, 14:27
 
В миреНью-Йорк (город)СШАМанхэттенООНПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала