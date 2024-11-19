https://ria.ru/20241119/nyu-york-1984488357.html
В Нью-Йорке бездомный напал с ножом на прохожих, двое погибли
В Нью-Йорке бездомный напал с ножом на прохожих, двое погибли - РИА Новости, 19.11.2024
В Нью-Йорке бездомный напал с ножом на прохожих, двое погибли
Бездомный мужчина устроил поножовщину в Нью-Йорке в США, предположительно, напав на трех случайных прохожих на Манхэттене, двое мужчин погибли, женщина "борется РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T00:28
2024-11-19T00:28
2024-11-19T00:28
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НЬЮ-ЙОРК, 18 ноя – РИА Новости. Бездомный мужчина устроил поножовщину в Нью-Йорке в США, предположительно, напав на трех случайных прохожих на Манхэттене, двое мужчин погибли, женщина "борется за свою жизнь", злоумышленника арестовала полиция, сообщили правоохранители. По словам начальника детективного отдела полиции Нью-Йорка Джо Кенни, атаки начались утром: сначала злоумышленник напал на рабочего в западной части города; спустя два часа было совершено еще одно нападение – на рыбака в восточной части города (примерно час ходьбы от одной точки до другой). Оба скончались в больнице. Впоследствии злоумышленник переместился к району, где располагается штаб-квартира ООН (пересечение 42-й улицы и 1-й авеню), и напал с ножом на женщину. Правоохранители при этом считают нападения беспорядочными. "В результате этих случайных нападений погибли две невинные жертвы, а еще одна борется за свою жизнь... Задержан подозреваемый", – сказал Кенни в ходе пресс-конференции. Он отметил, что предполагаемый злоумышленник – 51-летний бездомный, который уже был ранее арестован (Кенни не уточнил, за какие именно правонарушения). Мужчину задержали неподалеку от места последнего нападения – возле турецкого постпредства при ООН и напротив штаб-квартиры ООН (пересечение 46-й улицы и 1-й авеню).
https://ria.ru/20241117/kitaj-1984210132.html
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в мире, нью-йорк (город), сша, манхэттен, оон, происшествия
В мире, Нью-Йорк (город), США, Манхэттен, ООН, Происшествия
В Нью-Йорке бездомный напал с ножом на прохожих, двое погибли
В Нью-Йорке бездомный мужчина устроил поножовщину, двое мужчин погибли
НЬЮ-ЙОРК, 18 ноя – РИА Новости. Бездомный мужчина устроил поножовщину в Нью-Йорке в США, предположительно, напав на трех случайных прохожих на Манхэттене, двое мужчин погибли, женщина "борется за свою жизнь", злоумышленника арестовала полиция, сообщили правоохранители.
По словам начальника детективного отдела полиции Нью-Йорка Джо Кенни, атаки начались утром: сначала злоумышленник напал на рабочего в западной части города; спустя два часа было совершено еще одно нападение – на рыбака в восточной части города (примерно час ходьбы от одной точки до другой). Оба скончались в больнице. Впоследствии злоумышленник переместился к району, где располагается штаб-квартира ООН
(пересечение 42-й улицы и 1-й авеню), и напал с ножом на женщину.
Правоохранители при этом считают нападения беспорядочными.
"В результате этих случайных нападений погибли две невинные жертвы, а еще одна борется за свою жизнь... Задержан подозреваемый", – сказал Кенни в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что предполагаемый злоумышленник – 51-летний бездомный, который уже был ранее арестован (Кенни не уточнил, за какие именно правонарушения).
Мужчину задержали неподалеку от места последнего нападения – возле турецкого постпредства при ООН и напротив штаб-квартиры ООН (пересечение 46-й улицы и 1-й авеню).