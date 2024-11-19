https://ria.ru/20241119/novoselidovka-1984573026.html

ВС России освободили Новоселидовку в ДНР

ВС России освободили Новоселидовку в ДНР - РИА Новости, 19.11.2024

ВС России освободили Новоселидовку в ДНР

Российские войска взяли под контроль Новоселидовку, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:32

2024-11-19T12:32

2024-11-19T13:07

специальная военная операция на украине

россия

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безопасность

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Новоселидовку, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новоселидовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Также силы группировки ударили по войскам и технике 53-й, 100-й, 117-й механизированных бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 12-й и 14-й бригад Нацгвардии в районах Леонидовки, Белицкого, Дзержинска, Миролюбовки, Гродовки и Новоэкономического.Отражено шесть контратак штурмовых групп противника.Потери ВСУ в зоне ответственности "Центра" составили: более 310 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, орудие Д-20, гаубица Д-30 и противотанковая пушка "Рапира".

https://ria.ru/20241117/udar-1984241074.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донбасс, безопасность