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ВС России освободили Новоселидовку в ДНР - РИА Новости, 19.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:32 19.11.2024 (обновлено: 13:07 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/novoselidovka-1984573026.html
ВС России освободили Новоселидовку в ДНР
ВС России освободили Новоселидовку в ДНР - РИА Новости, 19.11.2024
ВС России освободили Новоселидовку в ДНР
Российские войска взяли под контроль Новоселидовку, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:32
2024-11-19T13:07
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
безопасность
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Новоселидовку, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новоселидовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Также силы группировки ударили по войскам и технике 53-й, 100-й, 117-й механизированных бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 12-й и 14-й бригад Нацгвардии в районах Леонидовки, Белицкого, Дзержинска, Миролюбовки, Гродовки и Новоэкономического.Отражено шесть контратак штурмовых групп противника.Потери ВСУ в зоне ответственности "Центра" составили: более 310 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, орудие Д-20, гаубица Д-30 и противотанковая пушка "Рапира".
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россия, донбасс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Безопасность
ВС России освободили Новоселидовку в ДНР

Минобороны: российские военные освободили Новоселидовку в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Новоселидовку, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новоселидовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила село Новоселидовка в ДНР
Группировка войск Центр освободила село Новоселидовка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила село Новоселидовка в ДНР
Также силы группировки ударили по войскам и технике 53-й, 100-й, 117-й механизированных бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 12-й и 14-й бригад Нацгвардии в районах Леонидовки, Белицкого, Дзержинска, Миролюбовки, Гродовки и Новоэкономического.
Отражено шесть контратак штурмовых групп противника.
Потери ВСУ в зоне ответственности "Центра" составили: более 310 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, орудие Д-20, гаубица Д-30 и противотанковая пушка "Рапира".
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