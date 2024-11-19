https://ria.ru/20241119/novoselidovka-1984573026.html
ВС России освободили Новоселидовку в ДНР
ВС России освободили Новоселидовку в ДНР - РИА Новости, 19.11.2024
ВС России освободили Новоселидовку в ДНР
Российские войска взяли под контроль Новоселидовку, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:32
2024-11-19T12:32
2024-11-19T13:07
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983597291_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_846eb790120fdb965e8e6f7244c5bd08.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Новоселидовку, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новоселидовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Также силы группировки ударили по войскам и технике 53-й, 100-й, 117-й механизированных бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 12-й и 14-й бригад Нацгвардии в районах Леонидовки, Белицкого, Дзержинска, Миролюбовки, Гродовки и Новоэкономического.Отражено шесть контратак штурмовых групп противника.Потери ВСУ в зоне ответственности "Центра" составили: более 310 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, орудие Д-20, гаубица Д-30 и противотанковая пушка "Рапира".
https://ria.ru/20241117/udar-1984241074.html
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983597291_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_38cff4cb0c0c2570f05c2107cd513e7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Безопасность
ВС России освободили Новоселидовку в ДНР
Минобороны: российские военные освободили Новоселидовку в ДНР
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
Российские войска взяли под контроль Новоселидовку, сообщило Минобороны
.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новоселидовка Донецкой Народной Республики
", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
Также силы группировки ударили по войскам и технике 53-й, 100-й, 117-й механизированных бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 12-й и 14-й бригад Нацгвардии в районах Леонидовки, Белицкого, Дзержинска, Миролюбовки, Гродовки и Новоэкономического.
Отражено шесть контратак штурмовых групп противника.
Потери ВСУ в зоне ответственности "Центра" составили: более 310 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, орудие Д-20, гаубица Д-30 и противотанковая пушка "Рапира".