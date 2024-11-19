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Житель Новокузнецка пришел сдавать на права пьяным

Житель Новокузнецка пришел сдавать на права пьяным - РИА Новости, 19.11.2024

Житель Новокузнецка пришел сдавать на права пьяным

Тридцатилетний житель города Новокузнецка Кемеровской области пришел сдавать на водительские права пьяным, его арестовали на 10 суток, сообщила Госавтоинспекция РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T15:27

2024-11-19T15:27

2024-11-19T15:27

происшествия

новокузнецк

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 19 ноя – РИА Новости. Тридцатилетний житель города Новокузнецка Кемеровской области пришел сдавать на водительские права пьяным, его арестовали на 10 суток, сообщила Госавтоинспекция региона. "В городе Новокузнецке в экзаменационное отделение Госавтоинспекции обратился кандидат в водители для сдачи практического экзамена. Когда молодой человек сел за руль учебного автомобиля и начал движение, экзаменатор обратил внимание на его неадекватное поведение. Во время движения молодой человек несколько раз бросал руль, был эмоционален и у него несколько раз глох автомобиль", – сообщает ведомство. Инспектор остановил экзамен и вызвал на место экипаж дорожно-патрульной службы для проведения процедуры освидетельствования. "Молодой человек, 1994 года рождения, был отстранен от управления, и ему было предложено пройти процедуры освидетельствования, в том числе медицинского, от которых он отказался… Как пояснил несостоявшийся водитель, он выпивал за день до экзамена и утром перед ним, чувствовал себя трезвым и решил не упускать возможность получить водительские права", – сообщается в релизе. В отношении нарушителя полицейские составили административный протокол за отказ от медосвидетельствования. "Для дальнейшего разбирательства нарушителя доставили в отдел полиции "Заводской". За данное деяние мировым судьей было вынесено наказание в виде 10 суток административного ареста", – сообщили в Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20241118/sochi-1984353457.html

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новокузнецк

кемеровская область

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происшествия, новокузнецк, кемеровская область