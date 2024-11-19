https://ria.ru/20241119/nikolaev-1984604438.html

Юрий Николаев рассказал, как себя чувствует

Юрий Николаев рассказал, как себя чувствует - РИА Новости, 19.11.2024

Юрий Николаев рассказал, как себя чувствует

Народный артист России, телеведущий Юрий Николаев сообщил РИА Новости, что остается в больнице, и пока неизвестно, когда его выпишут. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T14:20

2024-11-19T14:20

2024-11-19T14:20

юрий николаев

государственный институт театрального искусства

гитис

московский драматический театр имени а. с. пушкина

общество

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Народный артист России, телеведущий Юрий Николаев сообщил РИА Новости, что остается в больнице, и пока неизвестно, когда его выпишут. Ранее артист заявлял РИА Новости, что его перевели из реанимации в обычную палату. Телеведущий попал в больницу с воспалением легких. "Нормальное самочувствие. Как я и говорил, меня перевели в обычную палату", - сказал артист, добавив, что про выписку пока ничего неизвестно. Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. В 1970 году Николаев окончил Государственный институт театрального искусства (в настоящее время - ГИТИС) по специальности "Актeр театра и кино". В 1970–1975 годах артист работал в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. Он начал карьеру на телевидении в 1973 году и вел передачи "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово".

https://ria.ru/20241113/nikolaev-1983486038.html

https://ria.ru/20241114/nikolaev-1983766702.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

юрий николаев, государственный институт театрального искусства, гитис, московский драматический театр имени а. с. пушкина, общество, россия