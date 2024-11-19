https://ria.ru/20241119/nikolaev-1984604438.html
Юрий Николаев рассказал, как себя чувствует
Юрий Николаев рассказал, как себя чувствует - РИА Новости, 19.11.2024
Юрий Николаев рассказал, как себя чувствует
Народный артист России, телеведущий Юрий Николаев сообщил РИА Новости, что остается в больнице, и пока неизвестно, когда его выпишут. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:20
2024-11-19T14:20
2024-11-19T14:20
юрий николаев
государственный институт театрального искусства
гитис
московский драматический театр имени а. с. пушкина
общество
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Народный артист России, телеведущий Юрий Николаев сообщил РИА Новости, что остается в больнице, и пока неизвестно, когда его выпишут. Ранее артист заявлял РИА Новости, что его перевели из реанимации в обычную палату. Телеведущий попал в больницу с воспалением легких. "Нормальное самочувствие. Как я и говорил, меня перевели в обычную палату", - сказал артист, добавив, что про выписку пока ничего неизвестно. Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. В 1970 году Николаев окончил Государственный институт театрального искусства (в настоящее время - ГИТИС) по специальности "Актeр театра и кино". В 1970–1975 годах артист работал в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. Он начал карьеру на телевидении в 1973 году и вел передачи "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово".
https://ria.ru/20241113/nikolaev-1983486038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий николаев, государственный институт театрального искусства, гитис, московский драматический театр имени а. с. пушкина, общество, россия
Юрий Николаев, Государственный институт театрального искусства, ГИТИС, Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, Общество, Россия
Юрий Николаев рассказал, как себя чувствует
Телеведущий Юрий Николаев остался в больнице, дата выписки пока неизвестна