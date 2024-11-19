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"Она не позволит". На Западе признали неудобную правду об Украине - РИА Новости, 19.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:15 19.11.2024 (обновлено: 14:34 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/nenavist-1984531970.html
"Она не позволит". На Западе признали неудобную правду об Украине
"Она не позволит". На Западе признали неудобную правду об Украине - РИА Новости, 19.11.2024
"Она не позволит". На Западе признали неудобную правду об Украине
Украина не согласится на урегулирование конфликта с Россией и остановку боевых действий даже по указу Дональда Трампа и других союзников из-за антироссийской... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T10:15
2024-11-19T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Украина не согласится на урегулирование конфликта с Россией и остановку боевых действий даже по указу Дональда Трампа и других союзников из-за антироссийской идеологии, пишет Strategic Сulture."Антироссийская ненависть, принятая в качестве официальной политической идеологии майданной хунты, не позволит прекратить боевые действия, даже под давлением Трампа или европейцев. Если военная помощь прекратится, вполне вероятно, что ряды неонацистов продолжат противостояние России с помощью партизанской и асимметричной войны — и окончание операции вряд ли произойдет", — считает автор статьи.Отмечается, что Запад предпринимает попытки урегулировать конфликт на нынешнем этапе в страхе, что Россия достигнет еще больших успехов. Но усилия не принесут результатов, ведь Украина не желает мира, подчеркивает автор.Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.Летом президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241118/ukraina-1984449676.html
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в мире, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Она не позволит". На Западе признали неудобную правду об Украине

SC: антироссийская ненависть Киева не позволяет урегулировать конфликт

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Украина не согласится на урегулирование конфликта с Россией и остановку боевых действий даже по указу Дональда Трампа и других союзников из-за антироссийской идеологии, пишет Strategic Сulture.
"Антироссийская ненависть, принятая в качестве официальной политической идеологии майданной хунты, не позволит прекратить боевые действия, даже под давлением Трампа или европейцев. Если военная помощь прекратится, вполне вероятно, что ряды неонацистов продолжат противостояние России с помощью партизанской и асимметричной войны — и окончание операции вряд ли произойдет", — считает автор статьи.
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Отмечается, что Запад предпринимает попытки урегулировать конфликт на нынешнем этапе в страхе, что Россия достигнет еще больших успехов. Но усилия не принесут результатов, ведь Украина не желает мира, подчеркивает автор.
Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Летом президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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