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Никакое западное оружие не поможет Киеву избежать поражения, заявил Небензя - РИА Новости, 19.11.2024
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02:40 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/nebenzya-1984495854.html
Никакое западное оружие не поможет Киеву избежать поражения, заявил Небензя
Никакое западное оружие не поможет Киеву избежать поражения, заявил Небензя - РИА Новости, 19.11.2024
Никакое западное оружие не поможет Киеву избежать поражения, заявил Небензя
Никакое новое западное оружие не поможет Украине избежать поражения на поле боя, убежден постоянный представитель РФ при Всемирной Организации Василий Небензя. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T02:40
2024-11-19T02:40
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ООН, 19 ноя – РИА Новости. Никакое новое западное оружие не поможет Украине избежать поражения на поле боя, убежден постоянный представитель РФ при Всемирной Организации Василий Небензя. "Восточный фронт ВСУ в Донбассе рушится на глазах – вы прекрасно осведомлены о темпах продвижения нашей армии, а режим Зеленского, пытаясь сохранить поддержку Запада, предпринял абсолютно бессмысленную вылазку в Курскую область и попытался захватить и заминировать Курскую АЭС, что стоило ВСУ несколько десятков тысяч хорошо подготовленных солдат. Эта авантюра стала фатальной ошибкой и лишь ускорила неминуемое грядущее поражение Украины на поле боя, избежать которого ей не поможет никакое новое западное вооружение", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. Соответствующее заявление Небензя сделал на фоне сообщений СМИ о том, что США разрешили Украине бить вглубь российской территории. Он также отметил, что украинцы "давно уже не хотят воевать", и в стране на этом фоне отлавливают уклонистов на улицах и бросают их в "бессмысленную мясорубку" практически без всякой подготовки.
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в мире, украина, россия, донбасс, василий небензя, вооруженные силы украины, оон, киев
В мире, Украина, Россия, Донбасс, Василий Небензя, Вооруженные силы Украины, ООН, Киев
Никакое западное оружие не поможет Киеву избежать поражения, заявил Небензя

Небензя: никакое западное оружие не поможет Украине избежать поражения

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 19 ноя – РИА Новости. Никакое новое западное оружие не поможет Украине избежать поражения на поле боя, убежден постоянный представитель РФ при Всемирной Организации Василий Небензя.
"Восточный фронт ВСУ в Донбассе рушится на глазах – вы прекрасно осведомлены о темпах продвижения нашей армии, а режим Зеленского, пытаясь сохранить поддержку Запада, предпринял абсолютно бессмысленную вылазку в Курскую область и попытался захватить и заминировать Курскую АЭС, что стоило ВСУ несколько десятков тысяч хорошо подготовленных солдат. Эта авантюра стала фатальной ошибкой и лишь ускорила неминуемое грядущее поражение Украины на поле боя, избежать которого ей не поможет никакое новое западное вооружение", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Соответствующее заявление Небензя сделал на фоне сообщений СМИ о том, что США разрешили Украине бить вглубь российской территории.
Он также отметил, что украинцы "давно уже не хотят воевать", и в стране на этом фоне отлавливают уклонистов на улицах и бросают их в "бессмысленную мясорубку" практически без всякой подготовки.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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В миреУкраинаРоссияДонбассВасилий НебензяВооруженные силы УкраиныООНКиев
 
 
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