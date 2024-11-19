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Лондон и Париж втягивают Европу в эскалацию, заявил Небензя
Лондон и Париж втягивают Европу в эскалацию, заявил Небензя - РИА Новости, 19.11.2024
Лондон и Париж втягивают Европу в эскалацию, заявил Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, комментируя сообщения о том, что США разрешили Киеву бить вглубь России, заявил, что уходящему со своего... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T01:47
2024-11-19T01:47
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ООН, 19 ноя – РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, комментируя сообщения о том, что США разрешили Киеву бить вглубь России, заявил, что уходящему со своего поста Джо Байдену, возможно, нечего терять, но Лондон и Париж втягивают Европу в эскалацию с серьезными последствиями. "Возможно, самому Джо Байдену в силу многих причин уже нечего терять, но поражает близорукость руководства Великобритании и Франции, которые спешат подыграть уходящей администрации и втягивают не только свои страны, но и всю Европу в полномасштабную эскалацию с крайне серьезными последствиями", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
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в мире, европа, лондон, париж, василий небензя, джо байден, оон
В мире, Европа, Лондон, Париж, Василий Небензя, Джо Байден, ООН
Лондон и Париж втягивают Европу в эскалацию, заявил Небензя
Небензя: Лондон и Париж втягивают Европу в эскалацию с серьезными последствиями