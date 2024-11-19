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Небензя напомнил о непобедимости России на поле боя - РИА Новости, 19.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:28 19.11.2024 (обновлено: 02:53 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/nebenzya-1984492072.html
Небензя напомнил о непобедимости России на поле боя
Небензя напомнил о непобедимости России на поле боя - РИА Новости, 19.11.2024
Небензя напомнил о непобедимости России на поле боя
Цели СВО будут достигнуты дипломатическим или военным путем, вне зависимости от разрешения США Киеву бить вглубь России, заявил постоянный представитель РФ при... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T01:28
2024-11-19T02:53
в мире
сша
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василий небензя
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ООН, 19 ноя – РИА Новости. Цели СВО будут достигнуты дипломатическим или военным путем, вне зависимости от разрешения США Киеву бить вглубь России, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."Ее (спецоперации. — Прим. ред.) цели будут реализованы в любом случае, дипломатическим или военным путем, вне зависимости от каких-либо мирных планов и схем, разрабатываемых на Западе в интересах спасения актера развлекательного жанра Зеленского и его клики. И вне зависимости от милитаристского угара демократической администрации, которая, с треском проиграв в президентские выборы и утратив доверие большей части собственного населения, раздает, по сообщениям СМИ, самоубийственные разрешения режиму Зеленского использовать дальнобойное вооружение для ударов вглубь территории России", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.Небензя также удивился политической близорукости руководства Великобритании и Франции, которые спешат подыграть уходящей администрации США и втягивают не только свои страны, но и всю Европу в полномасштабную эскалацию с серьезными последствиями. Российский дипломат призвал бывших западных партнеров хорошо подумать над своими действия, "пока не поздно"."А о попытках победить Россию на поле боя мы вам советуем забыть. Европа уже не раз это пыталась сделать, и чем это для нее каждый раз заканчивалось – хорошо известно", — резюмировал Небензя.
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в мире, сша, россия, василий небензя, atacms, совет безопасности оон, киев, оон
В мире, США, Россия, Василий Небензя, ATACMS, Совет Безопасности ООН, Киев, ООН, Специальная военная операция на Украине
Небензя напомнил о непобедимости России на поле боя

Небензя напомнил в Cовбезе ООН о невозможности военного поражения России

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 19 ноя – РИА Новости. Цели СВО будут достигнуты дипломатическим или военным путем, вне зависимости от разрешения США Киеву бить вглубь России, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Ее (спецоперации. — Прим. ред.) цели будут реализованы в любом случае, дипломатическим или военным путем, вне зависимости от каких-либо мирных планов и схем, разрабатываемых на Западе в интересах спасения актера развлекательного жанра Зеленского и его клики. И вне зависимости от милитаристского угара демократической администрации, которая, с треском проиграв в президентские выборы и утратив доверие большей части собственного населения, раздает, по сообщениям СМИ, самоубийственные разрешения режиму Зеленского использовать дальнобойное вооружение для ударов вглубь территории России", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Небензя также удивился политической близорукости руководства Великобритании и Франции, которые спешат подыграть уходящей администрации США и втягивают не только свои страны, но и всю Европу в полномасштабную эскалацию с серьезными последствиями. Российский дипломат призвал бывших западных партнеров хорошо подумать над своими действия, "пока не поздно".
"А о попытках победить Россию на поле боя мы вам советуем забыть. Европа уже не раз это пыталась сделать, и чем это для нее каждый раз заканчивалось – хорошо известно", — резюмировал Небензя.
Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Президент Боливии прокомментировал решение США об ударах по России
01:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияВасилий НебензяATACMSСовет Безопасности ООНКиевООН
 
 
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