https://ria.ru/20241119/nato-1984627207.html
В НАТО назначили нового замгенсека
В НАТО назначили нового замгенсека - РИА Новости, 19.11.2024
В НАТО назначили нового замгенсека
Генсек НАТО Марк Рютте назначил представительницу Северной Македонии Радмилу Шекеринску (Radmila Shekerinska) на пост заместителя генерального секретаря... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:09
2024-11-19T15:09
2024-11-19T15:09
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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте назначил представительницу Северной Македонии Радмилу Шекеринску (Radmila Shekerinska) на пост заместителя генерального секретаря альянса. "Она искренне верит в НАТО и знает, сколько работы необходимо проделать", - говорится в заявлении Рютте на сайте организации. Сообщается, что Шекеринска ранее занимала должность заместителя премьера Северной Македонии по вопросам евроинтеграции и министра обороны страны, в том числе, в преддверии вступления в НАТО в 2020 году. Новый замгенсека приступит к исполнению обязанностей до конца этого года.
https://ria.ru/20241119/knaysl-1984489179.html
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в мире, северная македония, марк рютте, нато
В мире, Северная Македония, Марк Рютте, НАТО
В НАТО назначили нового замгенсека
Рютте назначил представительницу Северной Македонии на пост замгенсека НАТО