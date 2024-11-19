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В США рассказали, что ждет НАТО из-за хода Байдена против России - РИА Новости, 19.11.2024
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14:15 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/nato-1984602453.html
В США рассказали, что ждет НАТО из-за хода Байдена против России
В США рассказали, что ждет НАТО из-за хода Байдена против России - РИА Новости, 19.11.2024
В США рассказали, что ждет НАТО из-за хода Байдена против России
Базы НАТО стали целью Москвы из-за разрешения Белого дома Украине использовать ракеты ATACMS вглубь России, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:15
2024-11-19T14:15
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украина
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джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Базы НАТО стали целью Москвы из-за разрешения Белого дома Украине использовать ракеты ATACMS вглубь России, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy."В результате ошибочного решения Байдена у России теперь есть много вариантов. Она может атаковать базы США и НАТО за пределами Украины, например, в Польше", — предупредил эксперт.Брайен подчеркнул, что использование американских ракет украинцами не поменяет ход конфликта или его итог, но может привести к неприятным неожиданностям, поскольку последствия такого решения выйдут за рамки боевых действий на Украине.Газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Le Figaro.Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984559553.html
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россия, украина, сша, джо байден, владимир путин, дмитрий песков, министерство обороны сша, нато, в мире
Россия, Украина, США, Джо Байден, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Министерство обороны США, НАТО, В мире
В США рассказали, что ждет НАТО из-за хода Байдена против России

W&S: базы НАТО стали целью России из-за решения Белого дома по ракетам ATACMS

© AP Photo / Mindaugas KulbisНорвежские военнослужащие на базе НАТО в городе Рукла, Латвия
Норвежские военнослужащие на базе НАТО в городе Рукла, Латвия - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Норвежские военнослужащие на базе НАТО в городе Рукла, Латвия
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Базы НАТО стали целью Москвы из-за разрешения Белого дома Украине использовать ракеты ATACMS вглубь России, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
«
"В результате ошибочного решения Байдена у России теперь есть много вариантов. Она может атаковать базы США и НАТО за пределами Украины, например, в Польше", — предупредил эксперт.
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Брайен подчеркнул, что использование американских ракет украинцами не поменяет ход конфликта или его итог, но может привести к неприятным неожиданностям, поскольку последствия такого решения выйдут за рамки боевых действий на Украине.
Газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Le Figaro.
Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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РоссияУкраинаСШАДжо БайденВладимир ПутинДмитрий ПесковМинистерство обороны СШАНАТОВ мире
 
 
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