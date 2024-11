https://ria.ru/20241119/nato-1984602453.html

В США рассказали, что ждет НАТО из-за хода Байдена против России

2024-11-19T14:15

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Базы НАТО стали целью Москвы из-за разрешения Белого дома Украине использовать ракеты ATACMS вглубь России, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy."В результате ошибочного решения Байдена у России теперь есть много вариантов. Она может атаковать базы США и НАТО за пределами Украины, например, в Польше", — предупредил эксперт.Брайен подчеркнул, что использование американских ракет украинцами не поменяет ход конфликта или его итог, но может привести к неприятным неожиданностям, поскольку последствия такого решения выйдут за рамки боевых действий на Украине.Газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Le Figaro.Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

