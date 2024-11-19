Рейтинг@Mail.ru
Россия может ответить ядерным сдерживанием на угрозу со стороны НАТО - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/nato-1984568792.html
Россия может ответить ядерным сдерживанием на угрозу со стороны НАТО
Россия может ответить ядерным сдерживанием на угрозу со стороны НАТО - РИА Новости, 19.11.2024
Россия может ответить ядерным сдерживанием на угрозу со стороны НАТО
Создание или расширение действующих коалиций с приближением военной инфраструктуры к границам РФ входит в число основных военных опасностей, следует из указа... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:14
2024-11-19T12:14
россия
владимир путин
нато
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955915540_0:383:2762:1937_1920x0_80_0_0_6141f56b178c191a604a87c99dde69a5.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Создание или расширение действующих коалиций с приближением военной инфраструктуры к границам РФ входит в число основных военных опасностей, следует из указа президента России Владимира Путина. "Основными военными опасностями, которые в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки могут перерасти в военные угрозы Российской Федерации (угрозы агрессии) и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, являются... создание новых или расширение существующих военных коалиций (блоков, союзов), приводящие к приближению их военной инфраструктуры к границам Российской Федерации", - говорится в документе "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", размещенном на сайте официального опубликования правовых актов..
https://ria.ru/20241119/medvedev-1984565554.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955915540_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_c8459650e2d2df6c47164c3632747173.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, нато, безопасность
Россия, Владимир Путин, НАТО, Безопасность
Россия может ответить ядерным сдерживанием на угрозу со стороны НАТО

Россия может ответить ядерным сдерживанием на приближение сил НАТО к границам

© Фото : US ArmyУчения войск НАТО
Учения войск НАТО - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : US Army
Учения войск НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Создание или расширение действующих коалиций с приближением военной инфраструктуры к границам РФ входит в число основных военных опасностей, следует из указа президента России Владимира Путина.
"Основными военными опасностями, которые в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки могут перерасти в военные угрозы Российской Федерации (угрозы агрессии) и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, являются... создание новых или расширение существующих военных коалиций (блоков, союзов), приводящие к приближению их военной инфраструктуры к границам Российской Федерации", - говорится в документе "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", размещенном на сайте официального опубликования правовых актов..
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Медведев прокомментировал решение НАТО об ударах по России
Вчера, 12:03
 
РоссияВладимир ПутинНАТОБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала