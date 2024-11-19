https://ria.ru/20241119/nato-1984568792.html
Россия может ответить ядерным сдерживанием на угрозу со стороны НАТО
Россия может ответить ядерным сдерживанием на угрозу со стороны НАТО - РИА Новости, 19.11.2024
Россия может ответить ядерным сдерживанием на угрозу со стороны НАТО
Создание или расширение действующих коалиций с приближением военной инфраструктуры к границам РФ входит в число основных военных опасностей, следует из указа... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:14
2024-11-19T12:14
2024-11-19T12:14
россия
владимир путин
нато
безопасность
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Создание или расширение действующих коалиций с приближением военной инфраструктуры к границам РФ входит в число основных военных опасностей, следует из указа президента России Владимира Путина. "Основными военными опасностями, которые в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки могут перерасти в военные угрозы Российской Федерации (угрозы агрессии) и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, являются... создание новых или расширение существующих военных коалиций (блоков, союзов), приводящие к приближению их военной инфраструктуры к границам Российской Федерации", - говорится в документе "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", размещенном на сайте официального опубликования правовых актов..
https://ria.ru/20241119/medvedev-1984565554.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, нато, безопасность
Россия, Владимир Путин, НАТО, Безопасность
Россия может ответить ядерным сдерживанием на угрозу со стороны НАТО
Россия может ответить ядерным сдерживанием на приближение сил НАТО к границам