https://ria.ru/20241119/nato-1984568792.html

Россия может ответить ядерным сдерживанием на угрозу со стороны НАТО

Россия может ответить ядерным сдерживанием на угрозу со стороны НАТО - РИА Новости, 19.11.2024

Россия может ответить ядерным сдерживанием на угрозу со стороны НАТО

Создание или расширение действующих коалиций с приближением военной инфраструктуры к границам РФ входит в число основных военных опасностей, следует из указа... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:14

2024-11-19T12:14

2024-11-19T12:14

россия

владимир путин

нато

безопасность

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Создание или расширение действующих коалиций с приближением военной инфраструктуры к границам РФ входит в число основных военных опасностей, следует из указа президента России Владимира Путина. "Основными военными опасностями, которые в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки могут перерасти в военные угрозы Российской Федерации (угрозы агрессии) и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, являются... создание новых или расширение существующих военных коалиций (блоков, союзов), приводящие к приближению их военной инфраструктуры к границам Российской Федерации", - говорится в документе "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", размещенном на сайте официального опубликования правовых актов..

https://ria.ru/20241119/medvedev-1984565554.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, нато, безопасность