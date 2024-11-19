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Гражданина Армении взяли под стражу за нападение на врача в Ростове-на-Дону
Гражданина Армении взяли под стражу за нападение на врача в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 19.11.2024
Гражданина Армении взяли под стражу за нападение на врача в Ростове-на-Дону
Ворошиловский суд в Ростове-на-Дону взял под стражу гражданина Армении, который напал на врача городской больницы скорой медицинской помощи, причинив ей... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T19:13
2024-11-19T19:13
2024-11-19T19:13
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - РИА Новости. Ворошиловский суд в Ростове-на-Дону взял под стражу гражданина Армении, который напал на врача городской больницы скорой медицинской помощи, причинив ей множество травм, сообщили в объединенной пресс-службе судов по Ростовской области. Ранее в СМИ и соцсетях сообщалось, что в среду в помещении медицинского учреждения на улице Бодрой в Ростове-на-Дону пьяный мужчина напал на женщину-врача и избил ее. Пострадавшая госпитализирована, ей диагностированы многочисленные повреждения головы и тела, а также резаные раны шеи. "Ворошиловским судом Ростова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Авакян Абелу… сроком по 14 января 2025 года включительно", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов по региону. Органами предварительного расследования мужчина обвиняется в том, что 13 ноября, находясь в помещении ординаторской в отделении острых отравлений городской больницы скорой медицинской помощи в Ростове-на-Дону, напал на врача. Фигурант нанес ей не менее 15 ударов металлическим поручнем от кровати в область головы, рук и туловища, причинив множество травм. "Далее он разбил металлическим поручнем защитное стекло находящегося рядом стола и осколком от него также "причинил ей резаные раны" поверхности шеи. Сотрудником охраны действия Авакян были пресечены", - добавили в пресс-службе. В СУ СК России по Ростовской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело, затребовав у руководителя регионального главка СК РФ доклад о ходе и результатах расследования, сообщал 17 ноября СК РФ в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241107/sud-1982403471.html
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ростов-на-дону, россия, армения, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество
Ростов-на-Дону, Россия, Армения, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Гражданина Армении взяли под стражу за нападение на врача в Ростове-на-Дону
Суд взял под стражу гражданина Армении за нападение на врача в Ростове-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - РИА Новости.
Ворошиловский суд в Ростове-на-Дону взял под стражу гражданина Армении, который напал на врача городской больницы скорой медицинской помощи, причинив ей множество травм, сообщили в объединенной пресс-службе
судов по Ростовской области.
Ранее в СМИ и соцсетях сообщалось, что в среду в помещении медицинского учреждения на улице Бодрой в Ростове-на-Дону пьяный мужчина напал на женщину-врача и избил ее. Пострадавшая госпитализирована, ей диагностированы многочисленные повреждения головы и тела, а также резаные раны шеи.
"Ворошиловским судом Ростова
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Авакян Абелу… сроком по 14 января 2025 года включительно", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов по региону.
Органами предварительного расследования мужчина обвиняется в том, что 13 ноября, находясь в помещении ординаторской в отделении острых отравлений городской больницы скорой медицинской помощи в Ростове-на-Дону, напал на врача. Фигурант нанес ей не менее 15 ударов металлическим поручнем от кровати в область головы, рук и туловища, причинив множество травм.
"Далее он разбил металлическим поручнем защитное стекло находящегося рядом стола и осколком от него также "причинил ей резаные раны" поверхности шеи. Сотрудником охраны действия Авакян были пресечены", - добавили в пресс-службе.
В СУ СК России по Ростовской области по данному факту возбуждено уголовное дело.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
взял на контроль уголовное дело, затребовав у руководителя регионального главка СК РФ доклад о ходе и результатах расследования, сообщал 17 ноября СК РФ в Telegram-канале.