https://ria.ru/20241119/nalogovyy_vychet-1983843714.html

Налоговый вычет на фитнес и спорт: кто может получить в 2024 году

Налоговый вычет на фитнес и спорт 2024: как получить, сумма, документы

Налоговый вычет на фитнес и спорт: кто может получить в 2024 году

Право компенсировать часть затрат на спорт и фитнес появилось у граждан России в 2022 году. Это отличная возможность сократить расходы и стимулировать себя к... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T20:09

2024-11-19T20:09

2024-11-19T20:09

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Право компенсировать часть затрат на спорт и фитнес появилось у граждан России в 2022 году. Это отличная возможность сократить расходы и стимулировать себя к активному образу жизни. Кто может претендовать на такой вычет от государства в 2024 году, какие услуги и расходы подходят, его максимальный размер и как рассчитать сумму, перечень необходимых документов и куда обращаться, изменения с 2025 года – в материале РИА Новости. Налоговый вычет на фитнес и спортРасходы на фитнес, тренажерный зал, спортивную секцию или бассейн можно компенсировать. В 2024 году россияне могут получить налоговый вычет за занятия спортом и фитнесом. Частичный возврат средств за оплату физкультурно-оздоровительных мероприятий относится к категории социальных вычетов.Кому положенПраво на получение этого налогового вычета имеют не все граждане. Претендовать на него можно в том случае, если услуги оказаны организациями или индивидуальными предпринимателями, которые на соответствующий налоговый период включены в специальный перечень Минспорта. Получателями могут быть только те, кто оплатил физкультурно-оздоровительные услуги для себя или своих несовершеннолетних детей (до 24 лет, если ребенок обучается в учебном заведении на очной форме) и являются плательщиками подоходного налога (НДФЛ) по ставке 13% (15%), налоговые резиденты РФ (кто находится в России не менее 183 дней в году).Какие услуги попадают под налоговый вычетПеречень видов физкультурно-оздоровительных услуг, на которые распространяется вычет, обозначен в Распоряжении Правительства РФ от 06.09.2021 № 2466-Р. Под вычет попадают только услуги организаций, включенных в специальный перечень Министерства спорта РФ. Это:Юлия Пономарева, генеральный директор юридической компании PONOMAREVA GROUP поясняет, что налоговый вычет не распространяется на все спортивные услуги. Например, не получится получить его за участие в соревнованиях, а также за некоторые виды услуг (массаж, если он не входит в комплексный абонемент фитнес-клуба).Размеры вычетовМаксимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет, составляет 120 000 рублей в год, а максимальный размер вычета – 15 600 рублей. При этом, как отмечает адвокат Андрей Жолудев, важно понимать, что эта сумма является общей для нескольких видов социальных вычетов (обучение, лечение и др.).Юлия Пономарева уточняет, если затрачено менее 120 000 рублей, то можно вернуть 13% от потраченных средств: стоимости занятий в фитнес-центре, спортивных секциях и т.д. А если заплатили более 120 000 рублей, то сумма вычета всё равно будет ограничена 15 600 рублями.С 1 января 2024 года лимиты для социальных вычетов увеличены со 120 000 до 150 000 рублей в год. Соответственно, для расходов, понесенных с начала 2024 года, максимальная сумма возврата уплаченного НДФЛ в 2025 году вырастет до 19 500 рублей в год.Как рассчитатьЧтобы рассчитать сумму вычета, нужно:Например: клиент потратил 150 000 рублей на занятия в фитнес-клубе. Максимальная база для расчета – 120 000 рублей. Соответственно, вычет составит: 120 000 × 13% = 15 600 рублей.Условия получения налогового вычета на фитнес и спортОсновные условия получения вычета перечислил Андрей Жолудев:Юлия Пономарева дополняет, что документальное подтверждение расходов – ключевой пункт. Необходимо сохранять все чеки, квитанции, договоры, которые подтверждают оплату спортивных услуг и покупку инвентаря, проверять, чтобы на чеках были указаны все необходимые реквизиты (название организации, дата, сумма, наименование услуги). "Оплата услуги должна быть произведена с личного счета, а не с корпоративного или с помощью наличных", – уточняет эксперт.Как получить налоговый вычет на фитнес и спортСогласно нововведениям, оформить налоговый вычет за фитнес в 2025 году можно будет в упрощенном режиме (по расходам, понесенным в 2024 году) без заполнения декларации 3-НДФЛ и предоставления пакета подтверждающих документов. Организации, оказывающие спортивно-оздоровительные услуги, сами передадут данные в налоговую службу. Налогоплательщики будут проинформированы о праве на вычет путем уведомления в личный кабинет. Это позволит сэкономить время при оформлении вычета и ускорить его получение. За более ранний период требуется подать декларацию самостоятельно, приложив к ней чеки с договорами.Куда обращатьсяДля оформления вычета необходимо подать заявление:Можно оформить вычет и через работодателя. Для этого следует предварительно заказать в налоговой справку, подтверждающую право на льготу, а затем написать заявление в бухгалтерии на имя работодателя с просьбой не удерживать подоходный налог.Необходимые документыПри оформлении вычета за 2022 или 2023 год требуется предоставить документы, подтверждающие право его получения:За расходы, понесенные с 01.01.2024 года, для подтверждения права на социальный налоговый вычет за фитнес и спорт необходимо будет приложить только справку об оплате услуг для представления в налоговый орган, которую выдают физкультурно-спортивные организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта, по форме, утвержденной приказом ФНС России от 18.10.2023 № ЕД-7-11/756@.Порядок подачи заявленияАндрей Жолудев советует перед заключением договора проверить, входит ли организация в перечень Минспорта, сохранять все платежные документы, внимательно заполнять декларацию, а при возникновении сложностей обращаться к специалистам.Порядок подачи заявления включает:СрокиАдвокат поясняет, что подать документы можно в течение всего года, следующего за годом оплаты услуг. Камеральная проверка занимает до трех месяцев, а перечисление денег происходит в течение одного месяца после одобрения.Отказ в получении вычетаПо словам Андрея Жолудева, основные причины отказа в назначении вычета это:Мнение эксперта"Получение налогового вычета на занятия спортом – это реальная возможность вернуть часть потраченных средств. Главное – правильно подготовить документы и соблюсти все требования законодательства", – говорит Андрей Жолудев. Эксперт считает введение налогового вычета на занятия спортом важным шагом в поддержке здорового образа жизни граждан. Однако система все еще требует доработки. В частности, было бы целесообразно:

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https://ria.ru/20241107/vychety-1982338797.html

https://ria.ru/20241029/nalogovyy_vychet-1980701338.html

https://ria.ru/20240905/nalogi-1770103932.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)