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Артиллеристам и ракетчикам группировки "Запад" вручили награды - РИА Новости, 19.11.2024
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https://ria.ru/20241119/nagrada-1984503383.html
Артиллеристам и ракетчикам группировки "Запад" вручили награды
Артиллеристам и ракетчикам группировки "Запад" вручили награды - РИА Новости, 19.11.2024
Артиллеристам и ракетчикам группировки "Запад" вручили награды
Военнослужащим подразделений ракетных войск и артиллерии гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад", отличившимся в зоне проведения... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T05:07
2024-11-19T05:07
специальная военная операция на украине
безопасность
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ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Военнослужащим подразделений ракетных войск и артиллерии гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад", отличившимся в зоне проведения специальной военной операции, вручили боевые государственные и ведомственные награды, сообщило министерство обороны РФ. "Решением командующего группировкой войск "Запад" за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач СВО, военнослужащим вручили медали "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" и "Участнику специальной военной операции". Нескольких военнослужащих удостоили медалью "За храбрость", - рассказали в оборонном ведомстве. Уточняется, что ряд наград были вручены непосредственно на передовой. "В честь Дня ракетных войск и артиллерии в ходе выполнения боевой задачи военнослужащие расчета РСЗО "Ураган" были награждены медалью Суворова и Георгиевским крестом IV степени", - сообщили в МО РФ.
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безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Артиллеристам и ракетчикам группировки "Запад" вручили награды

Минобороны: отличившимся в зоне СВО военнослужащим вручили боевые награды

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Военнослужащим подразделений ракетных войск и артиллерии гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад", отличившимся в зоне проведения специальной военной операции, вручили боевые государственные и ведомственные награды, сообщило министерство обороны РФ.
"Решением командующего группировкой войск "Запад" за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач СВО, военнослужащим вручили медали "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" и "Участнику специальной военной операции". Нескольких военнослужащих удостоили медалью "За храбрость", - рассказали в оборонном ведомстве.
Уточняется, что ряд наград были вручены непосредственно на передовой.
"В честь Дня ракетных войск и артиллерии в ходе выполнения боевой задачи военнослужащие расчета РСЗО "Ураган" были награждены медалью Суворова и Георгиевским крестом IV степени", - сообщили в МО РФ.
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