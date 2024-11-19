https://ria.ru/20241119/nagrada-1984503383.html
Артиллеристам и ракетчикам группировки "Запад" вручили награды
Артиллеристам и ракетчикам группировки "Запад" вручили награды - РИА Новости, 19.11.2024
Артиллеристам и ракетчикам группировки "Запад" вручили награды
Военнослужащим подразделений ракетных войск и артиллерии гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад", отличившимся в зоне проведения... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T05:07
2024-11-19T05:07
2024-11-19T05:07
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982416517_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7b00bff28eeb8a8d618664f209ba5fd6.jpg
ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Военнослужащим подразделений ракетных войск и артиллерии гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад", отличившимся в зоне проведения специальной военной операции, вручили боевые государственные и ведомственные награды, сообщило министерство обороны РФ. "Решением командующего группировкой войск "Запад" за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач СВО, военнослужащим вручили медали "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" и "Участнику специальной военной операции". Нескольких военнослужащих удостоили медалью "За храбрость", - рассказали в оборонном ведомстве. Уточняется, что ряд наград были вручены непосредственно на передовой. "В честь Дня ракетных войск и артиллерии в ходе выполнения боевой задачи военнослужащие расчета РСЗО "Ураган" были награждены медалью Суворова и Георгиевским крестом IV степени", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20241119/bayden-1984502139.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982416517_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a7e42b98f79c6223a4cc834428c82475.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Артиллеристам и ракетчикам группировки "Запад" вручили награды
Минобороны: отличившимся в зоне СВО военнослужащим вручили боевые награды
ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Военнослужащим подразделений ракетных войск и артиллерии гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад", отличившимся в зоне проведения специальной военной операции, вручили боевые государственные и ведомственные награды, сообщило министерство обороны РФ.
"Решением командующего группировкой войск "Запад" за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач СВО, военнослужащим вручили медали "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" и "Участнику специальной военной операции". Нескольких военнослужащих удостоили медалью "За храбрость", - рассказали в оборонном ведомстве.
Уточняется, что ряд наград были вручены непосредственно на передовой.
"В честь Дня ракетных войск и артиллерии в ходе выполнения боевой задачи военнослужащие расчета РСЗО "Ураган" были награждены медалью Суворова и Георгиевским крестом IV степени", - сообщили в МО РФ.