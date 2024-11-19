https://ria.ru/20241119/nagrada-1984503383.html

Артиллеристам и ракетчикам группировки "Запад" вручили награды

Артиллеристам и ракетчикам группировки "Запад" вручили награды - РИА Новости, 19.11.2024

Артиллеристам и ракетчикам группировки "Запад" вручили награды

Военнослужащим подразделений ракетных войск и артиллерии гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад", отличившимся в зоне проведения... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T05:07

2024-11-19T05:07

2024-11-19T05:07

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Военнослужащим подразделений ракетных войск и артиллерии гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад", отличившимся в зоне проведения специальной военной операции, вручили боевые государственные и ведомственные награды, сообщило министерство обороны РФ. "Решением командующего группировкой войск "Запад" за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач СВО, военнослужащим вручили медали "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" и "Участнику специальной военной операции". Нескольких военнослужащих удостоили медалью "За храбрость", - рассказали в оборонном ведомстве. Уточняется, что ряд наград были вручены непосредственно на передовой. "В честь Дня ракетных войск и артиллерии в ходе выполнения боевой задачи военнослужащие расчета РСЗО "Ураган" были награждены медалью Суворова и Георгиевским крестом IV степени", - сообщили в МО РФ.

https://ria.ru/20241119/bayden-1984502139.html

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безопасность, россия, вооруженные силы рф