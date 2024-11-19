https://ria.ru/20241119/naemniki-1984498863.html

Россия и Колумбия создадут группу для анализа ситуации с наемниками

Россия и Колумбия создадут группу для анализа ситуации с наемниками - РИА Новости, 19.11.2024

Россия и Колумбия создадут группу для анализа ситуации с наемниками

Россия и Колумбия создадут группу, которая займется анализом ситуации с колумбийскими наемниками, задержанными ФСБ России, сообщил журналистам глава МИД... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T03:47

2024-11-19T03:47

2024-11-19T03:47

в мире

россия

колумбия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Россия и Колумбия создадут группу, которая займется анализом ситуации с колумбийскими наемниками, задержанными ФСБ России, сообщил журналистам глава МИД Колумбии Луис Хильберто Мурильо. На прошлой неделе он посетил Россию, где провёл встречу с главой МИД Сергеем Лавровым. "Да, мы затронули тему (наемников на встрече с Лавровым в РФ - ред.), конечно, эта тема нас беспокоит, мы говорили о заключённых, договорились с министром Лавровым, что создадим группу, которая изучит эти случаи", - сказал Мурильо. Он добавил, что Колумбия обеспокоена участием ряда своих граждан в конфликте на Украине. "Это личное решение каждого, но мы рекомендуем не делать этого, нам бы не хотелось иметь среди граждан тех, кто предоставляет такого рода услуги в другой стране", - сказал глава МИД. В конце августа стало известно, что ФСБ России задержала двух наемников из Колумбии по подозрению в участии боевых действий на стороне ВСУ. Во время обыска у задержанных нашли документы, которые подтверждают их незаконные действия, а также военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь". Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК России. Как пишет издание, 36-летний Хосе Арон Медина и 47-летний Александр Анте вылетели из Польши в Мадрид, откуда затем отправились на родину рейсом с пересадкой в Венесуэле. Прилетев в аэропорт Каракаса 18 июля, они перестали выходить на связь с родственниками. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала российской спецоперации на Украину прибыли 13 387 наемников.

https://ria.ru/20241118/naemnik-1984432933.html

https://ria.ru/20241115/naemniki-1983872560.html

https://ria.ru/20241110/spetsoperatsiya-1982917875.html

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в мире, россия, колумбия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)