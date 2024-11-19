Рейтинг@Mail.ru
Россия и Колумбия создадут группу для анализа ситуации с наемниками - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:47 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/naemniki-1984498863.html
Россия и Колумбия создадут группу для анализа ситуации с наемниками
Россия и Колумбия создадут группу для анализа ситуации с наемниками - РИА Новости, 19.11.2024
Россия и Колумбия создадут группу для анализа ситуации с наемниками
Россия и Колумбия создадут группу, которая займется анализом ситуации с колумбийскими наемниками, задержанными ФСБ России, сообщил журналистам глава МИД... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T03:47
2024-11-19T03:47
в мире
россия
колумбия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eafb3e676c793b11180ab5636e45056b.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Россия и Колумбия создадут группу, которая займется анализом ситуации с колумбийскими наемниками, задержанными ФСБ России, сообщил журналистам глава МИД Колумбии Луис Хильберто Мурильо. На прошлой неделе он посетил Россию, где провёл встречу с главой МИД Сергеем Лавровым. "Да, мы затронули тему (наемников на встрече с Лавровым в РФ - ред.), конечно, эта тема нас беспокоит, мы говорили о заключённых, договорились с министром Лавровым, что создадим группу, которая изучит эти случаи", - сказал Мурильо. Он добавил, что Колумбия обеспокоена участием ряда своих граждан в конфликте на Украине. "Это личное решение каждого, но мы рекомендуем не делать этого, нам бы не хотелось иметь среди граждан тех, кто предоставляет такого рода услуги в другой стране", - сказал глава МИД. В конце августа стало известно, что ФСБ России задержала двух наемников из Колумбии по подозрению в участии боевых действий на стороне ВСУ. Во время обыска у задержанных нашли документы, которые подтверждают их незаконные действия, а также военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь". Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК России. Как пишет издание, 36-летний Хосе Арон Медина и 47-летний Александр Анте вылетели из Польши в Мадрид, откуда затем отправились на родину рейсом с пересадкой в Венесуэле. Прилетев в аэропорт Каракаса 18 июля, они перестали выходить на связь с родственниками. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала российской спецоперации на Украину прибыли 13 387 наемников.
https://ria.ru/20241118/naemnik-1984432933.html
https://ria.ru/20241115/naemniki-1983872560.html
https://ria.ru/20241110/spetsoperatsiya-1982917875.html
россия
колумбия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cec047d61d4eb9228c088223a935e2ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, колумбия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Колумбия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Россия и Колумбия создадут группу для анализа ситуации с наемниками

Россия и Колумбия создадут группу по анализу ситуации с колумбийскими наемниками

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Россия и Колумбия создадут группу, которая займется анализом ситуации с колумбийскими наемниками, задержанными ФСБ России, сообщил журналистам глава МИД Колумбии Луис Хильберто Мурильо.
На прошлой неделе он посетил Россию, где провёл встречу с главой МИД Сергеем Лавровым.
Воюющий за ВСУ наемник из Новой Зеландии Джордан О’Брайан - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Наемника ВСУ из Новой Зеландии внесли в перечень террористов и экстремистов
Вчера, 17:16
"Да, мы затронули тему (наемников на встрече с Лавровым в РФ - ред.), конечно, эта тема нас беспокоит, мы говорили о заключённых, договорились с министром Лавровым, что создадим группу, которая изучит эти случаи", - сказал Мурильо.
Он добавил, что Колумбия обеспокоена участием ряда своих граждан в конфликте на Украине.
"Это личное решение каждого, но мы рекомендуем не делать этого, нам бы не хотелось иметь среди граждан тех, кто предоставляет такого рода услуги в другой стране", - сказал глава МИД.
В конце августа стало известно, что ФСБ России задержала двух наемников из Колумбии по подозрению в участии боевых действий на стороне ВСУ. Во время обыска у задержанных нашли документы, которые подтверждают их незаконные действия, а также военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь". Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК России.
Украинский военнопленный: иностранные наемники не смогут досрочно расторгать контракт с ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Пленный раскрыл, что запретят делать иностранным наемникам в ВСУ
15 ноября, 06:04
Как пишет издание, 36-летний Хосе Арон Медина и 47-летний Александр Анте вылетели из Польши в Мадрид, откуда затем отправились на родину рейсом с пересадкой в Венесуэле. Прилетев в аэропорт Каракаса 18 июля, они перестали выходить на связь с родственниками.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала российской спецоперации на Украину прибыли 13 387 наемников.
Боевая работа РСЗО Град ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Бойцы "Севера" нанесли удар по иностранным наемникам в Харьковской области
10 ноября, 12:36
 
В миреРоссияКолумбияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала