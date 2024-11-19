Россия и Колумбия создадут группу для анализа ситуации с наемниками
Россия и Колумбия создадут группу по анализу ситуации с колумбийскими наемниками
© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники . Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Россия и Колумбия создадут группу, которая займется анализом ситуации с колумбийскими наемниками, задержанными ФСБ России, сообщил журналистам глава МИД Колумбии Луис Хильберто Мурильо.
На прошлой неделе он посетил Россию, где провёл встречу с главой МИД Сергеем Лавровым.
"Да, мы затронули тему (наемников на встрече с Лавровым в РФ - ред.), конечно, эта тема нас беспокоит, мы говорили о заключённых, договорились с министром Лавровым, что создадим группу, которая изучит эти случаи", - сказал Мурильо.
Он добавил, что Колумбия обеспокоена участием ряда своих граждан в конфликте на Украине.
"Это личное решение каждого, но мы рекомендуем не делать этого, нам бы не хотелось иметь среди граждан тех, кто предоставляет такого рода услуги в другой стране", - сказал глава МИД.
В конце августа стало известно, что ФСБ России задержала двух наемников из Колумбии по подозрению в участии боевых действий на стороне ВСУ. Во время обыска у задержанных нашли документы, которые подтверждают их незаконные действия, а также военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь". Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК России.
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Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала российской спецоперации на Украину прибыли 13 387 наемников.