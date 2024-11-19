https://ria.ru/20241119/nabiullina-1984628944.html
Набиуллина призвала усиливать ответственность за дропперство
Набиуллина призвала усиливать ответственность за дропперство - РИА Новости, 19.11.2024
Набиуллина призвала усиливать ответственность за дропперство
Ответственность за дропперство необходимо усиливать, заявила во вторник глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:14
2024-11-19T15:14
2024-11-19T15:14
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ответственность за дропперство необходимо усиливать, заявила во вторник глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. "Здесь нужно по двум направлениям действовать, на мой взгляд: первое – это, конечно, и разъяснительная работа с молодежью… мы ее проводим среди школьников, среди студентов, потому что они вовлекаются. Второе – это ужесточение регулирования. Здесь мы поддерживаем инициативу правоохранительных органов, которые предлагают ввести уголовную ответственность", - сказала Набиуллина. В МВД РФ в начале сентября сообщили, что в правительство внесен законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за дропперство. "Но, конечно, надо понимать вот этот аспект, что часто это бывает неосознанно, и наказание должно быть соразмерно тяжести правонарушения. Но усиливать ответственность за такую деятельность, безусловно, нужно", - отметила глава ЦБ. По ее словам, регулятор видит, что молодые люди достаточно часто за небольшое вознаграждение вовлекаются в такую деятельность и отдают мошенникам свои банковские карты, которые затем используются для вывода похищенных денег. "Это дропперская деятельность, их называют дропами, дропперами. И многие не осознают, кстати, и рисков, чему они помогают, и рисков реальной уголовной ответственности в этих вопросах. И здесь, конечно, нужна совместная борьба, я согласна с этим - совместно объединять усилия, в том числе с правоохранительными органами", - сказала Набиуллина. "Мы видим уже: те ужесточения, которые в регулирование мы включили, начинают давать эффект… Сейчас такие карты блокируются очень быстро, иногда в течение нескольких минут, если выявляются эти признаки. Мы работаем с банками, чтобы они выявляли такого рода признаки", - добавила она. Российские банки с 25 июля должны проверять все денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные переводы на два дня, а также в течение 30 календарных дней возмещать клиенту сумму, переведенную без его согласия на счета злоумышленников, находящиеся в базе ЦБ. При этом регулятор вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, - теперь их шесть. Кроме того, с 22 октября крупные банки, а также кредитные организации, значимые на рынке платежных услуг, должны вносить реквизиты мошенников из базы данных Банка России в свои системы противодействия подозрительным операциям в течение двух часов, а с 1 января – в течение одного часа. Для остальных банков установлен срок в три часа.
https://ria.ru/20240116/dropper-1921644079.html
https://ria.ru/20240621/nabiullina-1954541673.html
https://ria.ru/20240627/drop-1955753314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
Набиуллина призвала усиливать ответственность за дропперство
Набиуллина призвала ужесточить наказание за дропперство и работать с молодежью
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ответственность за дропперство необходимо усиливать, заявила во вторник глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Здесь нужно по двум направлениям действовать, на мой взгляд: первое – это, конечно, и разъяснительная работа с молодежью… мы ее проводим среди школьников, среди студентов, потому что они вовлекаются. Второе – это ужесточение регулирования. Здесь мы поддерживаем инициативу правоохранительных органов, которые предлагают ввести уголовную ответственность", - сказала Набиуллина
.
В МВД РФ в начале сентября сообщили, что в правительство внесен законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за дропперство.
"Но, конечно, надо понимать вот этот аспект, что часто это бывает неосознанно, и наказание должно быть соразмерно тяжести правонарушения. Но усиливать ответственность за такую деятельность, безусловно, нужно", - отметила глава ЦБ.
По ее словам, регулятор видит, что молодые люди достаточно часто за небольшое вознаграждение вовлекаются в такую деятельность и отдают мошенникам свои банковские карты, которые затем используются для вывода похищенных денег. "Это дропперская деятельность, их называют дропами, дропперами. И многие не осознают, кстати, и рисков, чему они помогают, и рисков реальной уголовной ответственности в этих вопросах. И здесь, конечно, нужна совместная борьба, я согласна с этим - совместно объединять усилия, в том числе с правоохранительными органами", - сказала Набиуллина.
"Мы видим уже: те ужесточения, которые в регулирование мы включили, начинают давать эффект… Сейчас такие карты блокируются очень быстро, иногда в течение нескольких минут, если выявляются эти признаки. Мы работаем с банками, чтобы они выявляли такого рода признаки", - добавила она.
Российские банки с 25 июля должны проверять все денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные переводы на два дня, а также в течение 30 календарных дней возмещать клиенту сумму, переведенную без его согласия на счета злоумышленников, находящиеся в базе ЦБ. При этом регулятор вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, - теперь их шесть.
Кроме того, с 22 октября крупные банки, а также кредитные организации, значимые на рынке платежных услуг, должны вносить реквизиты мошенников из базы данных Банка России в свои системы противодействия подозрительным операциям в течение двух часов, а с 1 января – в течение одного часа. Для остальных банков установлен срок в три часа.