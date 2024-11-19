https://ria.ru/20241119/nabiullina-1984607606.html

Набиуллина назвала разговоры о заморозке вкладов в банках бессмыслицей

Набиуллина назвала разговоры о заморозке вкладов в банках бессмыслицей - РИА Новости, 19.11.2024

Набиуллина назвала разговоры о заморозке вкладов в банках бессмыслицей

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала бессмыслицей разговоры о заморозке вкладов в банках - по ее словам, эти сценарии не обсуждаются. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T14:25

2024-11-19T14:25

2024-11-19T15:02

экономика

эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала бессмыслицей разговоры о заморозке вкладов в банках - по ее словам, эти сценарии не обсуждаются."Что я могу сказать? Я могу сказать, что, наверное, большей бессмыслицы, чем эта идея, придумать сложно", - сказала она в Госдуме, отвечая на вопрос одного из депутатов, есть ли риски неисполнения банками своих обязательств перед вкладчиками."Нас действительно пугают этим и говорят о том, что банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки по депозитам. Иногда говорят, что вкладов так уже много, что когда мы начнем снижать процентную ставку, они все выйдут на рынок, и это приведет к резкому ускорению инфляции", - отметила глава ЦБ."В профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются, потому что они начисто лишены смысла", - подчеркнула Набиуллина.По ее словам, проценты по вкладам банки платят за счет процентов по кредитам. "Они прибыльны, мы только что с вами говорили: у банков есть прибыль, они устойчивы. Ставки по кредитам всегда выше, чем ставки по депозитам. Поэтому есть абсолютно надежный источник выплат", - продолжила она."Вы можете спросить, а кто же берет кредиты по таким высоким ставкам? Но мы видим, что бизнес берет, и я называла уже цифры, и в том числе берет по плавающей ставке, ожидая, что ставка будет снижаться", - отметила глава ЦБ."Банковские ставки во многом определяются ключевой ставкой - и по депозитам, и по кредитам. Центральный банк будет снижать ключевую ставку только по мере снижения инфляции - это будет абсолютно управляемый, упорядоченный процесс, который позволит выводить деньги из депозитов на потребление очень постепенно, и поэтому здесь мы никаких рисков абсолютно не видим", - заключила она.

https://ria.ru/20241105/vklady-1981866133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, эльвира набиуллина, россия