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Набиуллина назвала разговоры о заморозке вкладов в банках бессмыслицей - РИА Новости, 19.11.2024
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14:25 19.11.2024 (обновлено: 15:02 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/nabiullina-1984607606.html
Набиуллина назвала разговоры о заморозке вкладов в банках бессмыслицей
Набиуллина назвала разговоры о заморозке вкладов в банках бессмыслицей - РИА Новости, 19.11.2024
Набиуллина назвала разговоры о заморозке вкладов в банках бессмыслицей
Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала бессмыслицей разговоры о заморозке вкладов в банках - по ее словам, эти сценарии не обсуждаются. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:25
2024-11-19T15:02
экономика
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала бессмыслицей разговоры о заморозке вкладов в банках - по ее словам, эти сценарии не обсуждаются."Что я могу сказать? Я могу сказать, что, наверное, большей бессмыслицы, чем эта идея, придумать сложно", - сказала она в Госдуме, отвечая на вопрос одного из депутатов, есть ли риски неисполнения банками своих обязательств перед вкладчиками."Нас действительно пугают этим и говорят о том, что банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки по депозитам. Иногда говорят, что вкладов так уже много, что когда мы начнем снижать процентную ставку, они все выйдут на рынок, и это приведет к резкому ускорению инфляции", - отметила глава ЦБ."В профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются, потому что они начисто лишены смысла", - подчеркнула Набиуллина.По ее словам, проценты по вкладам банки платят за счет процентов по кредитам. "Они прибыльны, мы только что с вами говорили: у банков есть прибыль, они устойчивы. Ставки по кредитам всегда выше, чем ставки по депозитам. Поэтому есть абсолютно надежный источник выплат", - продолжила она."Вы можете спросить, а кто же берет кредиты по таким высоким ставкам? Но мы видим, что бизнес берет, и я называла уже цифры, и в том числе берет по плавающей ставке, ожидая, что ставка будет снижаться", - отметила глава ЦБ."Банковские ставки во многом определяются ключевой ставкой - и по депозитам, и по кредитам. Центральный банк будет снижать ключевую ставку только по мере снижения инфляции - это будет абсолютно управляемый, упорядоченный процесс, который позволит выводить деньги из депозитов на потребление очень постепенно, и поэтому здесь мы никаких рисков абсолютно не видим", - заключила она.
https://ria.ru/20241105/vklady-1981866133.html
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экономика, эльвира набиуллина, россия
Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия
Набиуллина назвала разговоры о заморозке вкладов в банках бессмыслицей

Набиуллина: сценарии с заморозкой вкладов в банках не обсуждаются

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала бессмыслицей разговоры о заморозке вкладов в банках - по ее словам, эти сценарии не обсуждаются.
"Что я могу сказать? Я могу сказать, что, наверное, большей бессмыслицы, чем эта идея, придумать сложно", - сказала она в Госдуме, отвечая на вопрос одного из депутатов, есть ли риски неисполнения банками своих обязательств перед вкладчиками.
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"Нас действительно пугают этим и говорят о том, что банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки по депозитам. Иногда говорят, что вкладов так уже много, что когда мы начнем снижать процентную ставку, они все выйдут на рынок, и это приведет к резкому ускорению инфляции", - отметила глава ЦБ.
«
"В профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются, потому что они начисто лишены смысла", - подчеркнула Набиуллина.
По ее словам, проценты по вкладам банки платят за счет процентов по кредитам. "Они прибыльны, мы только что с вами говорили: у банков есть прибыль, они устойчивы. Ставки по кредитам всегда выше, чем ставки по депозитам. Поэтому есть абсолютно надежный источник выплат", - продолжила она.
"Вы можете спросить, а кто же берет кредиты по таким высоким ставкам? Но мы видим, что бизнес берет, и я называла уже цифры, и в том числе берет по плавающей ставке, ожидая, что ставка будет снижаться", - отметила глава ЦБ.
"Банковские ставки во многом определяются ключевой ставкой - и по депозитам, и по кредитам. Центральный банк будет снижать ключевую ставку только по мере снижения инфляции - это будет абсолютно управляемый, упорядоченный процесс, который позволит выводить деньги из депозитов на потребление очень постепенно, и поэтому здесь мы никаких рисков абсолютно не видим", - заключила она.
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