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Набиуллина опровергла мнение, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию - РИА Новости, 19.11.2024
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14:12 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/nabiullina-1984601749.html
Набиуллина опровергла мнение, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию
Набиуллина опровергла мнение, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию - РИА Новости, 19.11.2024
Набиуллина опровергла мнение, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию
Мнение, что рост ключевой ставки Центробанка разгоняет инфляцию в России, это глубокое заблуждение: отношение процентных расходов к себестоимости продукции... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:12
2024-11-19T14:12
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мнение, что рост ключевой ставки Центробанка разгоняет инфляцию в России, это глубокое заблуждение: отношение процентных расходов к себестоимости продукции последние пять лет в среднем не превышала 5%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Не могу не сказать о распространенном мнении, что рост ключевой ставки только разгоняет рост цен, потому что провоцирует рост расходов по кредитам. Это глубокое заблуждение", - сказала она, выступая в Госдуме. Набиуллина отметила, что при высоких банковских ставках процентные расходы компаний действительно растут. "Но не надо упускать из вида, что соотношение процентных расходов к себестоимости продукции последние пять лет не превышала 5%. Это, конечно, в среднем", - добавила она. Хотя в России и есть закредитованные компании, которые финансировали свой рост за счет долга, а не привлечения акционерного капитала или собственных инвестиций, но "в целом по экономике" влияние процентных расходов на инфляцию не следует преувеличивать, заключила председатель Банка России. Банк России по итогам своего последнего заседания 25 октября снова повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле позапрошлого года.
https://ria.ru/20241119/nabiullina-1984591850.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
Набиуллина опровергла мнение, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию

Набиуллина назвал ошибочным мнение, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина . Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мнение, что рост ключевой ставки Центробанка разгоняет инфляцию в России, это глубокое заблуждение: отношение процентных расходов к себестоимости продукции последние пять лет в среднем не превышала 5%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Не могу не сказать о распространенном мнении, что рост ключевой ставки только разгоняет рост цен, потому что провоцирует рост расходов по кредитам. Это глубокое заблуждение", - сказала она, выступая в Госдуме.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Набиуллина исключила риск стагфляции в России
Вчера, 13:41
Набиуллина отметила, что при высоких банковских ставках процентные расходы компаний действительно растут. "Но не надо упускать из вида, что соотношение процентных расходов к себестоимости продукции последние пять лет не превышала 5%. Это, конечно, в среднем", - добавила она.
Хотя в России и есть закредитованные компании, которые финансировали свой рост за счет долга, а не привлечения акционерного капитала или собственных инвестиций, но "в целом по экономике" влияние процентных расходов на инфляцию не следует преувеличивать, заключила председатель Банка России.
Банк России по итогам своего последнего заседания 25 октября снова повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле позапрошлого года.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Набиуллина рассказала о замедлении инфляции
Вчера, 13:04
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
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