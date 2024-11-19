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Набиуллина исключила риск стагфляции в России - РИА Новости, 19.11.2024
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13:41 19.11.2024 (обновлено: 14:02 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/nabiullina-1984591850.html
Набиуллина исключила риск стагфляции в России
Набиуллина исключила риск стагфляции в России - РИА Новости, 19.11.2024
Набиуллина исключила риск стагфляции в России
Риска стагфляции при текущей денежно-кредитной политике Центрального банка в России нет, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T13:41
2024-11-19T14:02
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Риска стагфляции при текущей денежно-кредитной политике Центрального банка в России нет, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Как оценивать риск стагфляции? На мой взгляд, у нас этого риска нет, если мы будем проводить своевременную, обоснованную денежно-кредитную политику, которая снимает эти риски. Мы эту политику как раз и проводим", - сказала она.Глава Центробанка отметила, что стагфляция - это длительный, в течении нескольких лет, период низких темпов экономического роста в сочетании с высокой инфляцией."Почему это происходит? Каковы причины этого? Экономика достигает пределов своих производственных возможностей, но при этом продолжает стимулироваться спрос, и весь этот стимул со стороны спроса, он уходит в инфляцию, когда ресурсы уже задействованы. Это и подавляет инвестиционный спрос", - пояснила Набиуллина.По ее словам, опыт других стран, проходивших через стагфляцию, был результатом "необоснованно мягкой денежно-кредитной политики, когда ее надо ужесточать"."На мой взгляд, опасения, которые высказываются, что жесткая денежно-кредитная политика задавит спрос, а инфляция будет расти, - они в этом смысле необоснованны", - считает Набиуллина.
https://ria.ru/20241106/inflyatsiya-1982190258.html
https://ria.ru/20241119/stavka-1984581815.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Набиуллина исключила риск стагфляции в России

Набиуллина: риска стагфляции при текущей денежно-кредитной политике нет

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Риска стагфляции при текущей денежно-кредитной политике Центрального банка в России нет, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Как оценивать риск стагфляции? На мой взгляд, у нас этого риска нет, если мы будем проводить своевременную, обоснованную денежно-кредитную политику, которая снимает эти риски. Мы эту политику как раз и проводим", - сказала она.
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Глава Центробанка отметила, что стагфляция - это длительный, в течении нескольких лет, период низких темпов экономического роста в сочетании с высокой инфляцией.
"Почему это происходит? Каковы причины этого? Экономика достигает пределов своих производственных возможностей, но при этом продолжает стимулироваться спрос, и весь этот стимул со стороны спроса, он уходит в инфляцию, когда ресурсы уже задействованы. Это и подавляет инвестиционный спрос", - пояснила Набиуллина.
По ее словам, опыт других стран, проходивших через стагфляцию, был результатом "необоснованно мягкой денежно-кредитной политики, когда ее надо ужесточать".
"На мой взгляд, опасения, которые высказываются, что жесткая денежно-кредитная политика задавит спрос, а инфляция будет расти, - они в этом смысле необоснованны", - считает Набиуллина.
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