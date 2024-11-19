https://ria.ru/20241119/nabiullina-1984591850.html

Набиуллина исключила риск стагфляции в России

Набиуллина исключила риск стагфляции в России - РИА Новости, 19.11.2024

Набиуллина исключила риск стагфляции в России

Риска стагфляции при текущей денежно-кредитной политике Центрального банка в России нет, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T13:41

2024-11-19T13:41

2024-11-19T14:02

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Риска стагфляции при текущей денежно-кредитной политике Центрального банка в России нет, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Как оценивать риск стагфляции? На мой взгляд, у нас этого риска нет, если мы будем проводить своевременную, обоснованную денежно-кредитную политику, которая снимает эти риски. Мы эту политику как раз и проводим", - сказала она.Глава Центробанка отметила, что стагфляция - это длительный, в течении нескольких лет, период низких темпов экономического роста в сочетании с высокой инфляцией."Почему это происходит? Каковы причины этого? Экономика достигает пределов своих производственных возможностей, но при этом продолжает стимулироваться спрос, и весь этот стимул со стороны спроса, он уходит в инфляцию, когда ресурсы уже задействованы. Это и подавляет инвестиционный спрос", - пояснила Набиуллина.По ее словам, опыт других стран, проходивших через стагфляцию, был результатом "необоснованно мягкой денежно-кредитной политики, когда ее надо ужесточать"."На мой взгляд, опасения, которые высказываются, что жесткая денежно-кредитная политика задавит спрос, а инфляция будет расти, - они в этом смысле необоснованны", - считает Набиуллина.

https://ria.ru/20241106/inflyatsiya-1982190258.html

https://ria.ru/20241119/stavka-1984581815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина