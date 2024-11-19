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Набиуллина рассказала о замедлении инфляции - РИА Новости, 19.11.2024
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13:04 19.11.2024 (обновлено: 14:45 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/nabiullina-1984584365.html
Набиуллина рассказала о замедлении инфляции
Набиуллина рассказала о замедлении инфляции - РИА Новости, 19.11.2024
Набиуллина рассказала о замедлении инфляции
Россия сейчас находится в переломной точке в борьбе с инфляцией, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T13:04
2024-11-19T14:45
экономика
россия
эльвира набиуллина
госдума рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия сейчас находится в переломной точке в борьбе с инфляцией, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.Она отметила, что, согласно оценке банков и предприятий, в ближайшие месяцы рост кредитного корпоративного портфеля должен замедлиться. Кроме того, ожидается уменьшение его вклада в увеличение совокупного спроса."С некоторым лагом — а здесь очень важны лаги — это приведет к замедлению текущей инфляции, а затем увидим перелом показателя годовой инфляции", — подчеркнула Набиуллина.В сентябре Центробанк прогнозировал, что на фоне повышения ключевой ставки до рекордных 21 процентов темпы роста кредитования компаний в 2024 году должны замедлиться до 17-20% с 22,6% в прошлом. В 2025 году этот показатель должен снизиться до 8-13%. Наряду с замедлением розничного кредитования это должно помочь замедлить темпы роста цен в России.В конце июля Набиуллина отмечала, что масштаб перегрева российской экономики в первом полугодии достиг максимума за последние 16 лет. В сентябре глава Сбербанка Герман Греф сказал, что пик перегрева пройден, но в условиях низкой безработицы и высокой загрузки производственных мощностей говорить о выходе из этого состояния пока рано.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Набиуллина рассказала о замедлении инфляции

Набиуллина: ожидается замедление кредитования и инфляции

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия сейчас находится в переломной точке в борьбе с инфляцией, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.
Она отметила, что, согласно оценке банков и предприятий, в ближайшие месяцы рост кредитного корпоративного портфеля должен замедлиться. Кроме того, ожидается уменьшение его вклада в увеличение совокупного спроса.
«
"С некоторым лагом — а здесь очень важны лаги — это приведет к замедлению текущей инфляции, а затем увидим перелом показателя годовой инфляции", — подчеркнула Набиуллина.
В сентябре Центробанк прогнозировал, что на фоне повышения ключевой ставки до рекордных 21 процентов темпы роста кредитования компаний в 2024 году должны замедлиться до 17-20% с 22,6% в прошлом. В 2025 году этот показатель должен снизиться до 8-13%. Наряду с замедлением розничного кредитования это должно помочь замедлить темпы роста цен в России.

Ключевая ставка — основной механизм экономического регулирования. Ее повышают, чтобы снизить темпы роста цен. В сентябре инфляция ускорилась с 7,5% до 9,8% в годовом выражении. В конце октября ЦБ повысил ключевую ставку на два процентных пункта, до рекордных 21% годовых.

В конце июля Набиуллина отмечала, что масштаб перегрева российской экономики в первом полугодии достиг максимума за последние 16 лет. В сентябре глава Сбербанка Герман Греф сказал, что пик перегрева пройден, но в условиях низкой безработицы и высокой загрузки производственных мощностей говорить о выходе из этого состояния пока рано.
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаГосдума РФФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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