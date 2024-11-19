https://ria.ru/20241119/nabiullina-1984584365.html

Набиуллина рассказала о замедлении инфляции

Набиуллина рассказала о замедлении инфляции - РИА Новости, 19.11.2024

Набиуллина рассказала о замедлении инфляции

Россия сейчас находится в переломной точке в борьбе с инфляцией, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T13:04

2024-11-19T13:04

2024-11-19T14:45

экономика

россия

эльвира набиуллина

госдума рф

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия сейчас находится в переломной точке в борьбе с инфляцией, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.Она отметила, что, согласно оценке банков и предприятий, в ближайшие месяцы рост кредитного корпоративного портфеля должен замедлиться. Кроме того, ожидается уменьшение его вклада в увеличение совокупного спроса."С некоторым лагом — а здесь очень важны лаги — это приведет к замедлению текущей инфляции, а затем увидим перелом показателя годовой инфляции", — подчеркнула Набиуллина.В сентябре Центробанк прогнозировал, что на фоне повышения ключевой ставки до рекордных 21 процентов темпы роста кредитования компаний в 2024 году должны замедлиться до 17-20% с 22,6% в прошлом. В 2025 году этот показатель должен снизиться до 8-13%. Наряду с замедлением розничного кредитования это должно помочь замедлить темпы роста цен в России.В конце июля Набиуллина отмечала, что масштаб перегрева российской экономики в первом полугодии достиг максимума за последние 16 лет. В сентябре глава Сбербанка Герман Греф сказал, что пик перегрева пройден, но в условиях низкой безработицы и высокой загрузки производственных мощностей говорить о выходе из этого состояния пока рано.

https://ria.ru/20240730/inflyatsiya-1962935648.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)