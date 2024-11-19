Набиуллина рассказала о замедлении инфляции
Набиуллина: ожидается замедление кредитования и инфляции
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия сейчас находится в переломной точке в борьбе с инфляцией, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.
Она отметила, что, согласно оценке банков и предприятий, в ближайшие месяцы рост кредитного корпоративного портфеля должен замедлиться. Кроме того, ожидается уменьшение его вклада в увеличение совокупного спроса.
«
"С некоторым лагом — а здесь очень важны лаги — это приведет к замедлению текущей инфляции, а затем увидим перелом показателя годовой инфляции", — подчеркнула Набиуллина.
В сентябре Центробанк прогнозировал, что на фоне повышения ключевой ставки до рекордных 21 процентов темпы роста кредитования компаний в 2024 году должны замедлиться до 17-20% с 22,6% в прошлом. В 2025 году этот показатель должен снизиться до 8-13%. Наряду с замедлением розничного кредитования это должно помочь замедлить темпы роста цен в России.
Ключевая ставка — основной механизм экономического регулирования. Ее повышают, чтобы снизить темпы роста цен. В сентябре инфляция ускорилась с 7,5% до 9,8% в годовом выражении. В конце октября ЦБ повысил ключевую ставку на два процентных пункта, до рекордных 21% годовых.
В конце июля Набиуллина отмечала, что масштаб перегрева российской экономики в первом полугодии достиг максимума за последние 16 лет. В сентябре глава Сбербанка Герман Греф сказал, что пик перегрева пройден, но в условиях низкой безработицы и высокой загрузки производственных мощностей говорить о выходе из этого состояния пока рано.
Набиуллина сравнила высокую инфляцию с болезнью
30 июля, 14:46