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МВФ и Киев достигли предварительного соглашения о новом транше - РИА Новости, 19.11.2024
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18:10 19.11.2024 (обновлено: 18:17 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/mvf-1984679993.html
МВФ и Киев достигли предварительного соглашения о новом транше
МВФ и Киев достигли предварительного соглашения о новом транше - РИА Новости, 19.11.2024
МВФ и Киев достигли предварительного соглашения о новом транше
Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины достигли предварительного соглашения о выделении нового транша кредитных средств на сумму 1,1 миллиарда... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T18:10
2024-11-19T18:17
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины достигли предварительного соглашения о выделении нового транша кредитных средств на сумму 1,1 миллиарда долларов, говорится в распространенном заявлении фонда."Персонал Международного валютного фонда и украинские власти достигли соглашения по шестому пересмотру 4-летнего соглашения о расширенном финансировании. При условии одобрения Исполнительным советом МВФ Украина получит примерно 1,1 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.Отмечается, что руководство МВФ примет окончательное решение о выделении Украине нового транша кредитных средств в ближайшие недели.
https://ria.ru/20241104/korruptsiya-1981755508.html
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мвф, украина, в мире, сша
МВФ, Украина, В мире, США
МВФ и Киев достигли предварительного соглашения о новом транше

МВФ и Киев достигли предварительного соглашения о новом транше кредитных средств

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины достигли предварительного соглашения о выделении нового транша кредитных средств на сумму 1,1 миллиарда долларов, говорится в распространенном заявлении фонда.
"Персонал Международного валютного фонда и украинские власти достигли соглашения по шестому пересмотру 4-летнего соглашения о расширенном финансировании. При условии одобрения Исполнительным советом МВФ Украина получит примерно 1,1 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что руководство МВФ примет окончательное решение о выделении Украине нового транша кредитных средств в ближайшие недели.
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