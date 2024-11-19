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Промышленные МСП привлекли более 309 млрд рублей по нацпроекту
Промышленные МСП привлекли более 309 млрд рублей по нацпроекту - РИА Новости, 19.11.2024
Промышленные МСП привлекли более 309 млрд рублей по нацпроекту
Благодаря реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" промышленные предприятия за девять месяцев 2024 года привлекли более 309,4 миллиарда... РИА Новости, 19.11.2024
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Благодаря реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" промышленные предприятия за девять месяцев 2024 года привлекли более 309,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. При этом, если объем поддержки сохранился на прошлогоднем уровне, то количественный рост поддержанных кредитов составил 22%, уточнили в институте развития. "Из 15 тысяч кредитов с господдержкой около 3,4 тысячи привлечено на инвестиционные цели. Средства направлены на технологическую модернизацию предприятий, приобретение современного оборудования, развитие и расширение производств", — сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, слова которого приводятся на сайте Минэкономразвития. Как уточнили в КМСП, на долю малого и микробизнеса приходится почти 73% от общего объема финансовой поддержки. "Наибольший объем финансирования за девять месяцев привлекли малые и средние промпредприятия Москвы (40,3 миллиарда рублей), Московской области (25 миллиардов рублей) и Санкт-Петербурга (17,2 миллиарда рублей)", — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Далее следуют Новосибирская, Свердловская, Нижегородская области (11,1 миллиарда, 10,8 миллиарда и 10,4 миллиарда рублей соответственно) и Республика Татарстан (9,6 миллиарда рублей). Кредитные средства промышленные малые и средние компании привлекают по программе льготного кредитования субъектов МСП "1764", а также при помощи инструментов Национальной гарантийной системы — поручительств Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций, прямых кредитов МСП Банка и микрозаймов государственных микрофинансовых организаций. Финансовая поддержка промышленных МСП осуществляется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Благодаря реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" промышленные предприятия за девять месяцев 2024 года привлекли более 309,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
При этом, если объем поддержки сохранился на прошлогоднем уровне, то количественный рост поддержанных кредитов составил 22%, уточнили в институте развития.
"Из 15 тысяч кредитов с господдержкой около 3,4 тысячи привлечено на инвестиционные цели. Средства направлены на технологическую модернизацию предприятий, приобретение современного оборудования, развитие и расширение производств", — сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, слова которого приводятся на сайте Минэкономразвития.
Как уточнили в КМСП, на долю малого и микробизнеса приходится почти 73% от общего объема финансовой поддержки.
"Наибольший объем финансирования за девять месяцев привлекли малые и средние промпредприятия Москвы (40,3 миллиарда рублей), Московской области (25 миллиардов рублей) и Санкт-Петербурга (17,2 миллиарда рублей)", — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Далее следуют Новосибирская, Свердловская, Нижегородская области (11,1 миллиарда, 10,8 миллиарда и 10,4 миллиарда рублей соответственно) и Республика Татарстан (9,6 миллиарда рублей).
Кредитные средства промышленные малые и средние компании привлекают по программе льготного кредитования субъектов МСП "1764", а также при помощи инструментов Национальной гарантийной системы — поручительств Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций, прямых кредитов МСП Банка и микрозаймов государственных микрофинансовых организаций. Финансовая поддержка промышленных МСП осуществляется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".