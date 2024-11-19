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Ученики Подмосковья проехались на автобусах "Мострансавто" более 6 млн раз - РИА Новости, 19.11.2024
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:49 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/mostransavto-1984638975.html
Ученики Подмосковья проехались на автобусах "Мострансавто" более 6 млн раз
Ученики Подмосковья проехались на автобусах "Мострансавто" более 6 млн раз - РИА Новости, 19.11.2024
Ученики Подмосковья проехались на автобусах "Мострансавто" более 6 млн раз
Более 6 миллионов трансакций по картам "Стрелка" совершили с начала учебного года школьники и студенты Подмосковья на городских, пригородных и междугородних... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:49
2024-11-19T15:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
ногинск
королев
мострансавто
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Более 6 миллионов трансакций по картам "Стрелка" совершили с начала учебного года школьники и студенты Подмосковья на городских, пригородных и междугородних маршрутах "Мострансавто", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. В октябре школьники и студенты совершали в будний день больше 97 тысяч поездок. Самыми востребованными маршрутами с начала нового учебного года у них стали маршруты МАП №12 города Ногинск — более 890 тысяч поездок, МАП №10 города Королев — около 830 тысяч операций, МАП №2 города Коломна — 572 тысячи трансакций. По картам "Стрелка" учащегося и учащегося сельской местности действуют специальные тарифы. Скидка на проезд по данным картам составляет от 50% до 99%. Родителям необходимо своевременно пополнять баланс ученических транспортных карт и обеспечивать наличие у несовершеннолетних пассажиров документов, подтверждающих возраст и возможность льготного проезда.
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московская область (подмосковье), ногинск, королев, мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ногинск, Королев, Мострансавто

Ученики Подмосковья проехались на автобусах "Мострансавто" более 6 млн раз

© РИА Новости / Александр ВильфГородские автобусы компании "Мострансавто"
Городские автобусы компании Мострансавто - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Городские автобусы компании "Мострансавто". Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Более 6 миллионов трансакций по картам "Стрелка" совершили с начала учебного года школьники и студенты Подмосковья на городских, пригородных и междугородних маршрутах "Мострансавто", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
В октябре школьники и студенты совершали в будний день больше 97 тысяч поездок. Самыми востребованными маршрутами с начала нового учебного года у них стали маршруты МАП №12 города Ногинск — более 890 тысяч поездок, МАП №10 города Королев — около 830 тысяч операций, МАП №2 города Коломна — 572 тысячи трансакций.
По картам "Стрелка" учащегося и учащегося сельской местности действуют специальные тарифы. Скидка на проезд по данным картам составляет от 50% до 99%. Родителям необходимо своевременно пополнять баланс ученических транспортных карт и обеспечивать наличие у несовершеннолетних пассажиров документов, подтверждающих возраст и возможность льготного проезда.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)НогинскКоролевМострансавто
 
 
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