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Ученики Подмосковья проехались на автобусах "Мострансавто" более 6 млн раз
Ученики Подмосковья проехались на автобусах "Мострансавто" более 6 млн раз - РИА Новости, 19.11.2024
Ученики Подмосковья проехались на автобусах "Мострансавто" более 6 млн раз
Более 6 миллионов трансакций по картам "Стрелка" совершили с начала учебного года школьники и студенты Подмосковья на городских, пригородных и междугородних... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:49
2024-11-19T15:49
2024-11-19T15:49
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Более 6 миллионов трансакций по картам "Стрелка" совершили с начала учебного года школьники и студенты Подмосковья на городских, пригородных и междугородних маршрутах "Мострансавто", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. В октябре школьники и студенты совершали в будний день больше 97 тысяч поездок. Самыми востребованными маршрутами с начала нового учебного года у них стали маршруты МАП №12 города Ногинск — более 890 тысяч поездок, МАП №10 города Королев — около 830 тысяч операций, МАП №2 города Коломна — 572 тысячи трансакций. По картам "Стрелка" учащегося и учащегося сельской местности действуют специальные тарифы. Скидка на проезд по данным картам составляет от 50% до 99%. Родителям необходимо своевременно пополнять баланс ученических транспортных карт и обеспечивать наличие у несовершеннолетних пассажиров документов, подтверждающих возраст и возможность льготного проезда.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ногинск, Королев, Мострансавто