https://ria.ru/20241119/mostransavto-1984638975.html

Ученики Подмосковья проехались на автобусах "Мострансавто" более 6 млн раз

Ученики Подмосковья проехались на автобусах "Мострансавто" более 6 млн раз - РИА Новости, 19.11.2024

Ученики Подмосковья проехались на автобусах "Мострансавто" более 6 млн раз

Более 6 миллионов трансакций по картам "Стрелка" совершили с начала учебного года школьники и студенты Подмосковья на городских, пригородных и междугородних... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T15:49

2024-11-19T15:49

2024-11-19T15:49

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Более 6 миллионов трансакций по картам "Стрелка" совершили с начала учебного года школьники и студенты Подмосковья на городских, пригородных и междугородних маршрутах "Мострансавто", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. В октябре школьники и студенты совершали в будний день больше 97 тысяч поездок. Самыми востребованными маршрутами с начала нового учебного года у них стали маршруты МАП №12 города Ногинск — более 890 тысяч поездок, МАП №10 города Королев — около 830 тысяч операций, МАП №2 города Коломна — 572 тысячи трансакций. По картам "Стрелка" учащегося и учащегося сельской местности действуют специальные тарифы. Скидка на проезд по данным картам составляет от 50% до 99%. Родителям необходимо своевременно пополнять баланс ученических транспортных карт и обеспечивать наличие у несовершеннолетних пассажиров документов, подтверждающих возраст и возможность льготного проезда.

https://ria.ru/20241119/gripp-1984610531.html

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московская область (подмосковье), ногинск, королев, мострансавто