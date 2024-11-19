https://ria.ru/20241119/most-1984618357.html

В Забайкалье автомобильный мост разрушился из-за большегруза

В Забайкалье автомобильный мост разрушился из-за большегруза - РИА Новости, 19.11.2024

В Забайкалье автомобильный мост разрушился из-за большегруза

Большегруз разрушил мост на региональной дороге Нерчинск-Шоноктуй в Забайкальском крае, сообщается в Telegram-канале краевого министерства строительства,... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T14:53

2024-11-19T14:53

2024-11-19T14:59

забайкальский край

происшествия

россия

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ЧИТА, 19 ноя – РИА Новости. Большегруз разрушил мост на региональной дороге Нерчинск-Шоноктуй в Забайкальском крае, сообщается в Telegram-канале краевого министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта. "На 131-м километре автодороги регионального значения Нерчинск-Шоноктуй большегрузом разрушен мост. В настоящее время проезд отсутствует, на месте организовано дежурство", - говорится в сообщении. Уточняется, что 20 ноября будут производиться работы по восстановлению.

https://ria.ru/20241114/most-1983690560.html

забайкальский край

россия

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забайкальский край, происшествия, россия