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В Забайкалье автомобильный мост разрушился из-за большегруза - РИА Новости, 19.11.2024
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14:53 19.11.2024 (обновлено: 14:59 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/most-1984618357.html
В Забайкалье автомобильный мост разрушился из-за большегруза
В Забайкалье автомобильный мост разрушился из-за большегруза - РИА Новости, 19.11.2024
В Забайкалье автомобильный мост разрушился из-за большегруза
Большегруз разрушил мост на региональной дороге Нерчинск-Шоноктуй в Забайкальском крае, сообщается в Telegram-канале краевого министерства строительства,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:53
2024-11-19T14:59
забайкальский край
происшествия
россия
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ЧИТА, 19 ноя – РИА Новости. Большегруз разрушил мост на региональной дороге Нерчинск-Шоноктуй в Забайкальском крае, сообщается в Telegram-канале краевого министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта. "На 131-м километре автодороги регионального значения Нерчинск-Шоноктуй большегрузом разрушен мост. В настоящее время проезд отсутствует, на месте организовано дежурство", - говорится в сообщении. Уточняется, что 20 ноября будут производиться работы по восстановлению.
https://ria.ru/20241114/most-1983690560.html
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забайкальский край, происшествия, россия
Забайкальский край, Происшествия, Россия
В Забайкалье автомобильный мост разрушился из-за большегруза

В Забайкалье большегруз разрушил мост на дороге Нерчинск-Шоноктуй

© Фото : Минстрой Забайкалья/TelegramБольшегруз разрушил мост на региональной дороге Нерчинск-Шоноктуй в Забайкальском крае. 19 ноября 2024
Большегруз разрушил мост на региональной дороге Нерчинск-Шоноктуй в Забайкальском крае. 19 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : Минстрой Забайкалья/Telegram
Большегруз разрушил мост на региональной дороге Нерчинск-Шоноктуй в Забайкальском крае. 19 ноября 2024
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ЧИТА, 19 ноя – РИА Новости. Большегруз разрушил мост на региональной дороге Нерчинск-Шоноктуй в Забайкальском крае, сообщается в Telegram-канале краевого министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта.
"На 131-м километре автодороги регионального значения Нерчинск-Шоноктуй большегрузом разрушен мост. В настоящее время проезд отсутствует, на месте организовано дежурство", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 20 ноября будут производиться работы по восстановлению.
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