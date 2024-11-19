https://ria.ru/20241119/moskva-1984633803.html

В Москве выросло число трудоустроенных людей с инвалидностью

В Москве выросло число трудоустроенных людей с инвалидностью - РИА Новости, 19.11.2024

В Москве выросло число трудоустроенных людей с инвалидностью

Число трудоустроенных людей с инвалидностью в столице за год выросло на 10%, заявила первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T16:06

2024-11-19T16:06

2024-11-19T16:06

общество

москва

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Число трудоустроенных людей с инвалидностью в столице за год выросло на 10%, заявила первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова. "Только за этот год мы дали плюс 10% прироста к трудоустройству людей с инвалидностью. Это означает, что вы как работодатели стали больше брать людей", - сказала Александрова во время выступления на ключевой сессии "HR 2025: перспективы через изменения" на HR-форуме. Она отметила, что, несмотря на низкую ступень в рейтинге показателей социальной ответственности, практика показывает, что в Москве людей с инвалидностью стали брать чаще.

https://ria.ru/20241119/proekt-1984448238.html

москва

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2024

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общество, москва