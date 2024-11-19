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На северо-востоке Москвы загорелось административно-складское здание
На северо-востоке Москвы загорелось административно-складское здание - РИА Новости, 19.11.2024
На северо-востоке Москвы загорелось административно-складское здание
Пожарные ликвидируют возгорание на 300 "квадратах" в здании на северо-востоке Москвы, в котором расположены складские и офисные помещения, сообщает пресс-служба РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T01:41
2024-11-19T01:41
2024-11-19T02:43
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пожарные ликвидируют возгорание на 300 "квадратах" в здании на северо-востоке Москвы, в котором расположены складские и офисные помещения, сообщает пресс-служба МЧС России. "Сообщение о пожаре поступило по адресу: Сигнальный проезд, дом 16, строение 21. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в трехэтажном многофункциональном здании (офисные и складские помещения)", - говорится в сообщении. Предварительная площадь пожара - 300 квадратных метров.Ведомство добавило, что в ликвидации задействованы порядка 60 человек и 17 единиц техники.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар
На северо-востоке Москвы загорелось административно-складское здание
На Сигнальном проезде загорелось здание со складами и офисными помещениями