https://ria.ru/20241119/moshenniki-1984665291.html

Банк России предупредил о мошенниках, предлагающих услуги инкассаторов

Банк России предупредил о мошенниках, предлагающих услуги инкассаторов - РИА Новости, 19.11.2024

Банк России предупредил о мошенниках, предлагающих услуги инкассаторов

Телефонные мошенники начали предлагать жертвам воспользоваться услугами подставных инкассаторов, сообщил Банк России на своем сайте. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T17:25

2024-11-19T17:25

2024-11-19T18:08

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Телефонные мошенники начали предлагать жертвам воспользоваться услугами подставных инкассаторов, сообщил Банк России на своем сайте. "После введения новых мер, которые усложнили проведение сомнительных операций, злоумышленники стали чаще похищать деньги у граждан с помощью "инкассаторов" — подставных курьеров", — говорится в пресс-релизе.Так, мошенники звонят своей жертве, представляются сотрудниками ЦБ и сообщают, что банковские счета собеседника находятся под массированной атакой, что может привести к хищению денег.Гражданину предлагается воспользоваться бесплатной услугой инкассатора, который заберет наличные и перевезет их в другой банк для временного хранения на "защищенном спецсчете".Банк России призвал не паниковать при поступлении подобных звонков и не реагировать на них. ЦБ рекомендовал ни под каким предлогом не передавать деньги незнакомцам. Там напомнили, что услугами инкассации можно воспользоваться только после заключения договора. Банк России подчеркнул, что не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и не совершает звонков гражданам.

https://realty.ria.ru/20241116/moshenniki-1983690024.html

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центральный банк рф (цб рф), россия, технологии