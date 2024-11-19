Банк России предупредил о мошенниках, предлагающих услуги инкассаторов
Банк России: телефонные мошенники начали предлагать людям услуги инкассаторов
© iStock.com / Milan_JovicТелефонный мошенник
© iStock.com / Milan_Jovic
Телефонный мошенник . Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Телефонные мошенники начали предлагать жертвам воспользоваться услугами подставных инкассаторов, сообщил Банк России на своем сайте.
"После введения новых мер, которые усложнили проведение сомнительных операций, злоумышленники стали чаще похищать деньги у граждан с помощью "инкассаторов" — подставных курьеров", — говорится в пресс-релизе.
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Так, мошенники звонят своей жертве, представляются сотрудниками ЦБ и сообщают, что банковские счета собеседника находятся под массированной атакой, что может привести к хищению денег.
Гражданину предлагается воспользоваться бесплатной услугой инкассатора, который заберет наличные и перевезет их в другой банк для временного хранения на "защищенном спецсчете".
Банк России призвал не паниковать при поступлении подобных звонков и не реагировать на них. ЦБ рекомендовал ни под каким предлогом не передавать деньги незнакомцам. Там напомнили, что услугами инкассации можно воспользоваться только после заключения договора.
Банк России подчеркнул, что не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и не совершает звонков гражданам.