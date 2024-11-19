https://ria.ru/20241119/moshenniki-1984545034.html

Мошенники рассылают пользователям фишинговые ссылки с "Telegram-премиум"

Мошенники рассылают пользователям фишинговые ссылки с "Telegram-премиум" - РИА Новости, 19.11.2024

Мошенники рассылают пользователям фишинговые ссылки с "Telegram-премиум"

Мошенники массово рассылают пользователям Telegram фишинговые ссылки, замаскированные под подарок в виде премиум-версии мессенджера, чтобы украсть личные данные РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T11:11

2024-11-19T11:11

2024-11-19T11:11

технологии

telegram

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мошенники массово рассылают пользователям Telegram фишинговые ссылки, замаскированные под подарок в виде премиум-версии мессенджера, чтобы украсть личные данные пользователей соцсети, говорится в сообщении в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Мошенники со взломанных аккаунтов массово рассылают пользователям Telegram фишинговые ссылки, замаскированные под подарок с "Telegram-премиум", - говорится в сообщении ведомства. Правоохранители пояснили, что от пользователя требуется лишь пройти по ссылке, ввести номер мобильного телефона и пароль. Как только это происходит, аккаунт взламывают.

https://ria.ru/20241116/moshenniki-1984103349.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, telegram, министерство внутренних дел рф (мвд россии)