https://ria.ru/20241119/moshenniki-1984545034.html
Мошенники рассылают пользователям фишинговые ссылки с "Telegram-премиум"
Мошенники рассылают пользователям фишинговые ссылки с "Telegram-премиум" - РИА Новости, 19.11.2024
Мошенники рассылают пользователям фишинговые ссылки с "Telegram-премиум"
Мошенники массово рассылают пользователям Telegram фишинговые ссылки, замаскированные под подарок в виде премиум-версии мессенджера, чтобы украсть личные данные РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:11
2024-11-19T11:11
2024-11-19T11:11
технологии
telegram
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мошенники массово рассылают пользователям Telegram фишинговые ссылки, замаскированные под подарок в виде премиум-версии мессенджера, чтобы украсть личные данные пользователей соцсети, говорится в сообщении в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Мошенники со взломанных аккаунтов массово рассылают пользователям Telegram фишинговые ссылки, замаскированные под подарок с "Telegram-премиум", - говорится в сообщении ведомства. Правоохранители пояснили, что от пользователя требуется лишь пройти по ссылке, ввести номер мобильного телефона и пароль. Как только это происходит, аккаунт взламывают.
https://ria.ru/20241116/moshenniki-1984103349.html
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технологии, telegram, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Telegram, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Мошенники рассылают пользователям фишинговые ссылки с "Telegram-премиум"
МВД: мошенники рассылают пользователям фишинговые ссылки с "Telegram-премиум"