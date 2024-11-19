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Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на срочном рынке - РИА Новости, 19.11.2024
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16:50 19.11.2024 (обновлено: 16:54 19.11.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20241119/mosbirzha-1984657014.html
Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на срочном рынке
Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на срочном рынке - РИА Новости, 19.11.2024
Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на срочном рынке
Приостановка торгов на срочном рынке Московской биржи была связана с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков, говорится в сообщении... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:50
2024-11-19T16:54
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Приостановка торгов на срочном рынке Московской биржи была связана с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков, говорится в сообщении торговой площадки."19 ноября 2024 года в связи с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков на срочном рынке Московской биржей были приостановлены торги с 16.18 мск. Для устранения ошибки биржей оперативно осуществлен штатный переход на резервное оборудование", - сообщила биржа."Торги на срочном рынке будут возобновлены в 16.50, система готова для снятия заявок и подключения участников с 16.32", - говорится в сообщении.Торги на остальных рынках Московской биржи - фондовом рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, денежном рынке - проводятся в штатном режиме.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на срочном рынке

Мосбиржа объяснила приостановку торгов на срочном рынке аппаратной ошибкой

© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкБиржевые котировки
Биржевые котировки - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Роман Галкин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Приостановка торгов на срочном рынке Московской биржи была связана с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков, говорится в сообщении торговой площадки.
"19 ноября 2024 года в связи с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков на срочном рынке Московской биржей были приостановлены торги с 16.18 мск. Для устранения ошибки биржей оперативно осуществлен штатный переход на резервное оборудование", - сообщила биржа.
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"Торги на срочном рынке будут возобновлены в 16.50, система готова для снятия заявок и подключения участников с 16.32", - говорится в сообщении.
Торги на остальных рынках Московской биржи - фондовом рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, денежном рынке - проводятся в штатном режиме.
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