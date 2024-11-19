https://ria.ru/20241119/mosbirzha-1984657014.html
Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на срочном рынке
Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на срочном рынке - РИА Новости, 19.11.2024
Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на срочном рынке
Приостановка торгов на срочном рынке Московской биржи была связана с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков, говорится в сообщении... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:50
2024-11-19T16:50
2024-11-19T16:54
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Приостановка торгов на срочном рынке Московской биржи была связана с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков, говорится в сообщении торговой площадки."19 ноября 2024 года в связи с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков на срочном рынке Московской биржей были приостановлены торги с 16.18 мск. Для устранения ошибки биржей оперативно осуществлен штатный переход на резервное оборудование", - сообщила биржа."Торги на срочном рынке будут возобновлены в 16.50, система готова для снятия заявок и подключения участников с 16.32", - говорится в сообщении.Торги на остальных рынках Московской биржи - фондовом рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, денежном рынке - проводятся в штатном режиме.
https://ria.ru/20241107/torgi-1982326342.html
https://ria.ru/20241031/aktsii-1981221330.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на срочном рынке
Мосбиржа объяснила приостановку торгов на срочном рынке аппаратной ошибкой
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Приостановка торгов на срочном рынке Московской биржи была связана с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков, говорится в сообщении торговой площадки.
"19 ноября 2024 года в связи с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков на срочном рынке Московской биржей были приостановлены торги с 16.18 мск. Для устранения ошибки биржей оперативно осуществлен штатный переход на резервное оборудование", - сообщила биржа.
"Торги на срочном рынке будут возобновлены в 16.50, система готова для снятия заявок и подключения участников с 16.32", - говорится в сообщении.
Торги на остальных рынках Московской биржи
- фондовом рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, денежном рынке - проводятся в штатном режиме.