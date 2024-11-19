https://ria.ru/20241119/mosbirzha-1984657014.html

Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на срочном рынке

Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на срочном рынке - РИА Новости, 19.11.2024

Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на срочном рынке

Приостановка торгов на срочном рынке Московской биржи была связана с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков, говорится в сообщении... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T16:50

2024-11-19T16:50

2024-11-19T16:54

экономика

московская биржа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103369/48/1033694862_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3accde7501c0cf873346008aeb063baa.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Приостановка торгов на срочном рынке Московской биржи была связана с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков, говорится в сообщении торговой площадки."19 ноября 2024 года в связи с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков на срочном рынке Московской биржей были приостановлены торги с 16.18 мск. Для устранения ошибки биржей оперативно осуществлен штатный переход на резервное оборудование", - сообщила биржа."Торги на срочном рынке будут возобновлены в 16.50, система готова для снятия заявок и подключения участников с 16.32", - говорится в сообщении.Торги на остальных рынках Московской биржи - фондовом рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, денежном рынке - проводятся в штатном режиме.

https://ria.ru/20241107/torgi-1982326342.html

https://ria.ru/20241031/aktsii-1981221330.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа