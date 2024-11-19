https://ria.ru/20241119/moldaviya-1984638464.html

На окраине Кишинева нашли обломки беспилотника

На окраине Кишинева нашли обломки беспилотника - РИА Новости, 19.11.2024

На окраине Кишинева нашли обломки беспилотника

МВД Молдавии сообщило во вторник, что на окраине Кишинева найдены обломки БПЛА, спецподразделение ведомства по техническим и взрывным исследованиям изучают... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T15:47

2024-11-19T15:47

2024-11-19T16:11

в мире

молдавия

кишинев

михай попшой

майя санду

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КИШИНЕВ, 19 ноя – РИА Новости. МВД Молдавии сообщило во вторник, что на окраине Кишинева найдены обломки БПЛА, спецподразделение ведомства по техническим и взрывным исследованиям изучают найденный объект. "Сегодня около 11.20 (12.20 мск) в районе ТЦ Port Mall и Arena Chișinău был обнаружен неопознанный беспилотный летательный аппарат. Информацию о находке в полицию передал местный житель, заметивший дрон на земле. На место оперативно прибыли специалисты спецподразделения МВД по техническим и взрывным исследованиям. Эксперты проводят детальный анализ устройства, чтобы установить его происхождение и возможное предназначение", - говорится в распространенном для СМИ сообщении пресс-службы ведомства. Полиция призывает граждан сообщать о любых подозрительных объектах для обеспечения общественной безопасности. Ранее в ноябре в Молдавии были обнаружены два беспилотника. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что беспилотники якобы были российскими, при этом он не предоставил никаких доказательств. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что найденные на территории страны дроны не представляют опасности для граждан.

https://ria.ru/20241118/bespilotnik-1984401251.html

https://ria.ru/20241110/moldaviya-1982969516.html

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в мире, молдавия, кишинев, михай попшой, майя санду