https://ria.ru/20241119/moldaviya-1984614540.html

В Молдавии призвали привлечь политика за антироссийские высказывания

В Молдавии призвали привлечь политика за антироссийские высказывания - РИА Новости, 19.11.2024

В Молдавии призвали привлечь политика за антироссийские высказывания

Во вторник десятки человек провели пикет у здания генпрокуратуры Молдавии в Кишиневе, требуя привлечь к ответственности лидера Национальной молдавской партии... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T15:36

2024-11-19T15:36

2024-11-19T15:36

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КИШИНЕВ, 19 ноя– РИА Новости. Во вторник десятки человек провели пикет у здания генпрокуратуры Молдавии в Кишиневе, требуя привлечь к ответственности лидера Национальной молдавской партии (НМП) Драгоша Галбура за антироссийские высказывания. Ранее Галбур призвал власти страны запретить выдачу гражданства Молдавии гражданам Российской Федерации и потребовал ввести визовый режим с РФ. Также НМП потребовала от правительства ввести полномасштабную блокаду Приднестровья, ввести в регион молдавские войска, а также вернуть Кишиневу контроль над складами вооружений в Колбасне и Молдавской ГРЭС. "Мы подали в генпрокуратуру жалобу на Галбура и его партию. Мы собрали подписи граждан, которые осуждают ксенофобские выпады политиков и молчание со стороны властей. За критикующие посты в соцсетях режима Санду "пакуют" на пару суток, а в случае с Галбуром никто ничего не замечает", — заявил на митинге депутат Кишиневского городского собрания от партии коммунистов, лидер движения "Гайдуки" Адриан Доментюк. Участники акции пришли с плакатами "Нет ксенофобии", "Долой нацизм". Манифестанты также раскритиковали позицию официального Кишинева, не поддержавшего в ООН резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма. "Именно поэтому в Молдавии можно услышать такие предложения, которые озвучил Галбур", — добавил Доментюк. Акция прошла мирно, полиция в действия участников не вмешивалась.

https://ria.ru/20241116/moldaviya-1984179416.html

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