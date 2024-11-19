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В Молдавии призвали привлечь политика за антироссийские высказывания - РИА Новости, 19.11.2024
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15:36 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/moldaviya-1984614540.html
В Молдавии призвали привлечь политика за антироссийские высказывания
В Молдавии призвали привлечь политика за антироссийские высказывания - РИА Новости, 19.11.2024
В Молдавии призвали привлечь политика за антироссийские высказывания
Во вторник десятки человек провели пикет у здания генпрокуратуры Молдавии в Кишиневе, требуя привлечь к ответственности лидера Национальной молдавской партии... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:36
2024-11-19T15:36
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КИШИНЕВ, 19 ноя– РИА Новости. Во вторник десятки человек провели пикет у здания генпрокуратуры Молдавии в Кишиневе, требуя привлечь к ответственности лидера Национальной молдавской партии (НМП) Драгоша Галбура за антироссийские высказывания. Ранее Галбур призвал власти страны запретить выдачу гражданства Молдавии гражданам Российской Федерации и потребовал ввести визовый режим с РФ. Также НМП потребовала от правительства ввести полномасштабную блокаду Приднестровья, ввести в регион молдавские войска, а также вернуть Кишиневу контроль над складами вооружений в Колбасне и Молдавской ГРЭС. "Мы подали в генпрокуратуру жалобу на Галбура и его партию. Мы собрали подписи граждан, которые осуждают ксенофобские выпады политиков и молчание со стороны властей. За критикующие посты в соцсетях режима Санду "пакуют" на пару суток, а в случае с Галбуром никто ничего не замечает", — заявил на митинге депутат Кишиневского городского собрания от партии коммунистов, лидер движения "Гайдуки" Адриан Доментюк. Участники акции пришли с плакатами "Нет ксенофобии", "Долой нацизм". Манифестанты также раскритиковали позицию официального Кишинева, не поддержавшего в ООН резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма. "Именно поэтому в Молдавии можно услышать такие предложения, которые озвучил Галбур", — добавил Доментюк. Акция прошла мирно, полиция в действия участников не вмешивалась.
https://ria.ru/20241116/moldaviya-1984179416.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, оон
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, ООН
В Молдавии призвали привлечь политика за антироссийские высказывания

Молдаване потребовали привлечь политика Галбура за антироссийские высказывания

© Фото : Sputnik Молдова/TelegramПротест в Молдавии
Протест в Молдавии - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : Sputnik Молдова/Telegram
Протест в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 ноя– РИА Новости. Во вторник десятки человек провели пикет у здания генпрокуратуры Молдавии в Кишиневе, требуя привлечь к ответственности лидера Национальной молдавской партии (НМП) Драгоша Галбура за антироссийские высказывания.
Ранее Галбур призвал власти страны запретить выдачу гражданства Молдавии гражданам Российской Федерации и потребовал ввести визовый режим с РФ. Также НМП потребовала от правительства ввести полномасштабную блокаду Приднестровья, ввести в регион молдавские войска, а также вернуть Кишиневу контроль над складами вооружений в Колбасне и Молдавской ГРЭС.
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"Мы подали в генпрокуратуру жалобу на Галбура и его партию. Мы собрали подписи граждан, которые осуждают ксенофобские выпады политиков и молчание со стороны властей. За критикующие посты в соцсетях режима Санду "пакуют" на пару суток, а в случае с Галбуром никто ничего не замечает", — заявил на митинге депутат Кишиневского городского собрания от партии коммунистов, лидер движения "Гайдуки" Адриан Доментюк.
Участники акции пришли с плакатами "Нет ксенофобии", "Долой нацизм". Манифестанты также раскритиковали позицию официального Кишинева, не поддержавшего в ООН резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма.
"Именно поэтому в Молдавии можно услышать такие предложения, которые озвучил Галбур", — добавил Доментюк.
Акция прошла мирно, полиция в действия участников не вмешивалась.
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