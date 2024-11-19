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Грузовой корабль "Прогресс МС-27" отстыковался от МКС - РИА Новости, 19.11.2024
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Наука
 
15:56 19.11.2024 (обновлено: 16:10 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/mks-1984640271.html
Грузовой корабль "Прогресс МС-27" отстыковался от МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-27" отстыковался от МКС - РИА Новости, 19.11.2024
Грузовой корабль "Прогресс МС-27" отстыковался от МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-27" отстыковался от модуля "Поиск" российского сегмента Международной космической станции, трансляцию ведёт "Роскосмос". РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:56
2024-11-19T16:10
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-27" отстыковался от модуля "Поиск" российского сегмента Международной космической станции, трансляцию ведёт "Роскосмос".Корабль отделился от модуля в 15.53 мск. В 19.11 мск будет включена его двигательная установка, которая выдаст необходимый импульс, чтобы свести грузовик с орбиты.Далее он войдёт в атмосферу и разрушится, а несгораемые обломки упадут в несудоходном районе Тихого океана."Прогресс МС-27" пристыковался к МКС 1 июня. На место, которое он занимал почти полгода, пристыкуется новый грузовой корабль "Прогресс МС-29", старт которого на ракете "Союз-2.1а" с Байконура запланирован 21 ноября.
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россия, тихий океан, байконур (город), роскосмос, космос - риа наука
Россия, Наука, Тихий океан, Байконур (город), Роскосмос, Космос - РИА Наука
Грузовой корабль "Прогресс МС-27" отстыковался от МКС

"Роскосмос" сообщил об отстыковки от МКС грузового корабля "Прогресс МС-27"

© Роскосмос | Перейти в медиабанк"Прогресс МС-27"
Прогресс МС-27 - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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"Прогресс МС-27". Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-27" отстыковался от модуля "Поиск" российского сегмента Международной космической станции, трансляцию ведёт "Роскосмос".
Корабль отделился от модуля в 15.53 мск. В 19.11 мск будет включена его двигательная установка, которая выдаст необходимый импульс, чтобы свести грузовик с орбиты.
Далее он войдёт в атмосферу и разрушится, а несгораемые обломки упадут в несудоходном районе Тихого океана.
"Прогресс МС-27" пристыковался к МКС 1 июня. На место, которое он занимал почти полгода, пристыкуется новый грузовой корабль "Прогресс МС-29", старт которого на ракете "Союз-2.1а" с Байконура запланирован 21 ноября.
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