https://ria.ru/20241119/minoborony-1984587928.html

Россия держит под контролем ситуацию с дальнобойным оружием, заявил Песков

Россия держит под контролем ситуацию с дальнобойным оружием, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2024

Россия держит под контролем ситуацию с дальнобойным оружием, заявил Песков

Министерство обороны России держит на контроле ситуацию с возможными ударами вглубь территории РФ дальнобойным оружием, ответ последует после получения... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T13:21

2024-11-19T13:21

2024-11-19T13:21

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Министерство обороны России держит на контроле ситуацию с возможными ударами вглубь территории РФ дальнобойным оружием, ответ последует после получения информации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Один из журналистов на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России" сделал утверждение, что, по его словам, получил "информацию" о том, что дальнобойные ракеты, применение которых, как предполагается, было разрешено администрацией президента США Джо Байдена, якобы действительно были уже использованы, при этом журналист не привел доказательств к своим словам и не озвучил источник. Он спросил пресс-секретаря главы российского государства, есть ли у него эта "информация" и каковой может быть реакция Кремля. "У меня нет этой информации, но я не сомневаюсь, что наши военные держат ситуацию под контролем. Как только у нас будет эта информация, мы выразим возможный ответ", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России". Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов в глубине территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.

https://ria.ru/20241118/putin-1984364657.html

https://ria.ru/20241118/zelenskiy-1984314280.html

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россия, индия, сша, дмитрий песков, джо байден, владимир путин, нато