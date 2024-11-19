https://ria.ru/20241119/megafon-1984629283.html

Абоненты одного из российских операторов получат дополнительную защиту

Абоненты одного из российских операторов получат дополнительную защиту - РИА Новости, 19.11.2024

Абоненты одного из российских операторов получат дополнительную защиту

В России внедряется сервис по информированию клиентов о регистрации на них новых мобильных номеров; это позволит всем абонентам бесплатно получать сообщения об... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T15:15

2024-11-19T15:15

2024-11-19T15:15

россия

мегафон

технологии

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В России внедряется сервис по информированию клиентов о регистрации на них новых мобильных номеров; это позволит всем абонентам бесплатно получать сообщения об использовании их паспортных данных при регистрации новых договоров на оказание услуг сотовой связи, сообщает пресс-служба "Мегафона". Сервис подключается автоматически и доступен как для новых, так и действующих клиентов сотового оператора. Информирование абонентов происходит в режиме онлайн, сразу после регистрации нового договора об оказании услуг связи. Сообщения передаются по всем каналам взаимодействия с клиентом — в виде СМС на старый номер, по электронной почте, указанной в договоре, а также посредством push-уведомления в случае, если у абонента на смартфоне установлен личный кабинет оператора. В сообщении содержится информация о новом номере телефона, а также инструкция о том, куда обратиться, если указанный номер не регистрировался его владельцем. В случае, если абонент получает информацию о неизвестной ему регистрации нового номера, ему необходимо срочно посетить салон связи, предъявить свои документы, после чего номер будет заблокирован, говорится в сообщении. "<…> Теперь в режиме онлайн абонент будет получать всю оперативную информацию о регистрации новых номеров на свое имя", — отметил директор департамента по развитию "МегаФона" Игорь Глебов, его слова цитирует пресс-служба. В соответствии с новой редакцией базового закона "О связи", регулирующего работу рынка мобильной связи, у каждого сотового оператора с 2025 года появится обязанность информирования абонентов о новых договорах. Согласно тексту документа, такое информирование будет осуществлено "посредством сети интернет" (через портал ЕПГУ), а также с помощью электронной почты и СМС, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241118/megafon-1984337788.html

https://ria.ru/20241112/issledovanie-1983269797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, мегафон, технологии