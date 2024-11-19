https://ria.ru/20241119/medvedev-1984612351.html

Попытки применения ракет по российской территории уже были, заявил Медведев

Попытки применения ракет по российской территории уже были, заявил Медведев - РИА Новости, 19.11.2024

Попытки применения ракет по российской территории уже были, заявил Медведев

Попытки применения ракет большой дальности стран НАТО по территории РФ уже были, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T14:38

2024-11-19T14:38

2024-11-19T14:38

россия

дмитрий медведев

нато

безопасность

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Попытки применения ракет большой дальности стран НАТО по территории РФ уже были, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. "Не столь важно, кто и когда принял решение об использовании тактических баллистических и крылатых ракет большой дальности стран НАТО "вглубь территории" России. Тем более что попытки их применения по нашей стране уже были", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

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2024

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россия, дмитрий медведев, нато, безопасность