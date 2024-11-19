https://ria.ru/20241119/medvedev-1984612351.html
Попытки применения ракет по российской территории уже были, заявил Медведев
Попытки применения ракет по российской территории уже были, заявил Медведев - РИА Новости, 19.11.2024
Попытки применения ракет по российской территории уже были, заявил Медведев
Попытки применения ракет большой дальности стран НАТО по территории РФ уже были, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:38
2024-11-19T14:38
2024-11-19T14:38
россия
дмитрий медведев
нато
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_407:0:2968:1441_1920x0_80_0_0_fdeed42ef391aecc735cbf570e1789bb.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Попытки применения ракет большой дальности стран НАТО по территории РФ уже были, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. "Не столь важно, кто и когда принял решение об использовании тактических баллистических и крылатых ракет большой дальности стран НАТО "вглубь территории" России. Тем более что попытки их применения по нашей стране уже были", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_206f7b67291c0ad1cef8db8b88af3c8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, нато, безопасность
Россия, Дмитрий Медведев, НАТО, Безопасность
Попытки применения ракет по российской территории уже были, заявил Медведев
Медведев: попытки применения ракет НАТО по российской территории уже были