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Медведев предупредил о последствиях ударов вглубь России - РИА Новости, 19.11.2024
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12:20 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/medvedev-1984570222.html
Медведев предупредил о последствиях ударов вглубь России
Медведев предупредил о последствиях ударов вглубь России - РИА Новости, 19.11.2024
Медведев предупредил о последствиях ударов вглубь России
Ситуация с неподтвержденным разрешением Киеву наносить удары вглубь России американским оружием может иметь весьма серьёзные последствия, заявил зампредседателя РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:20
2024-11-19T12:20
россия
киев
сша
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ситуация с неподтвержденным разрешением Киеву наносить удары вглубь России американским оружием может иметь весьма серьёзные последствия, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Зампред российского Совбеза в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором говорит о неподтверждённом решении по ударам "вглубь России" и утвержденном президентом России Владимиром Путиным решении по ядерной политике России. Президент РФ во вторник своим указом утвердил основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания. "После того как пыль, поднятая западными газетами, чуть осела, очевидно, что, несмотря на явный пропагандистский замысел публикаций, у происходящего могут быть весьма серьёзные последствия", - написал Медведев. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он
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россия, киев, сша, владимир путин, дмитрий медведев, джо байден, нато, в мире
Россия, Киев, США, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Джо Байден, НАТО, В мире
Медведев предупредил о последствиях ударов вглубь России

Медведев: решение США по ударам по России может иметь серьезные последствия

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ситуация с неподтвержденным разрешением Киеву наносить удары вглубь России американским оружием может иметь весьма серьёзные последствия, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Зампред российского Совбеза в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором говорит о неподтверждённом решении по ударам "вглубь России" и утвержденном президентом России Владимиром Путиным решении по ядерной политике России. Президент РФ во вторник своим указом утвердил основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания.
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Инфографика
"После того как пыль, поднятая западными газетами, чуть осела, очевидно, что, несмотря на явный пропагандистский замысел публикаций, у происходящего могут быть весьма серьёзные последствия", - написал Медведев.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он
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