https://ria.ru/20241119/mdm-1984591956.html

Состоялась зиц-проба "Последней сказки"

Состоялась зиц-проба "Последней сказки" - РИА Новости, 19.11.2024

Состоялась зиц-проба "Последней сказки"

В паркетном зале театра МДМ впервые прозвучали основные музыкальные номера мюзикла в исполнении оркестра и труппы спектакля. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T13:53

2024-11-19T13:53

2024-11-19T13:53

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МОСКВА, 16 окт – пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва". В паркетном зале театра МДМ впервые прозвучали основные музыкальные номера мюзикла в исполнении оркестра и труппы спектакля. В фойе Театра МДМ 16 ноября состоялась зиц-проба мюзикла "Последняя сказка" - масштабного и амбициозного проекта театральной компании "Бродвей Москва" продюсера Дмитрия Богачева. Постановка создана совместно с продюсером проекта MTC Live и Яндекс Афишей – стратегическим партнером проекта. Зиц-пробу провели композитор, аранжировщик, автор музыки и музыкальный руководитель мюзикла "Последняя сказка" лауреат "Золотой маски" Евгений Загот, под руководством которого российским зрителям ранее были представлены мюзиклы "Ничего не бойся, я с тобой", "Золушка" Роджерса и Хаммерстайна, "Призрак оперы", "Шахматы", "Стиляги", "Кабаре" и многие другие, и режиссер-постановщик мюзикла Анна Шевчук (мюзиклы "Мамма Мимо! или мюзикл пошел не так", "Первое свидание", "День влюбленных"). В зиц-пробе приняли участие артисты мюзикла: Никита Шишкин, Юлия Довганишина, Александр Бабик, Артем Яковлев, Юлия Ива, Андрей Школдыченко, Михаил Пятикопов, Юлия Чуракова, Алексей Фалько и многие другие. "Зиц-проба — важный постановочный этап, на котором оркестр и труппа впервые встречаются, вместе исполняют все инструментальные и вокальные номера целиком – у нас их почти два десятка! Можно сказать, что именно в этот момент задумка композитора впервые приобретает осязаемые очертания, – рассказывает Евгений Загот, – уникальность момента в том, что здесь рождается та самая магия постановки". Создатели "Последней сказки" пригласили разделить этот момент представителей СМИ и блогеров, которые первые услышали три вокальных номера из мюзикла: "Танец огня Sikidim", основанный на знаменитом хите Таркана от легенды турецкой эстрады, композитора и автора слов Сезен Аксу в аранжировке Евгения Загота с новым русским текстом Алексея Иващенко, романтический дуэт главных героев Жени и Макса "Ковер-самолет", а также сложную композицию финала первого акта "День, что сулит нам перемены". "Мир в "Последней сказке" - фантазийный, все наши номера очень разные: здесь можно услышать восточные мотивы в исполнении древних экзотических инструментов, таких, например, как турецкий уд (разновидность лютни) или лирический персидский най (разновидность флейты). Они словно восточные специи приправляют вкус музыки, добавляют краски в музыкальную палитру, создают атмосферу восточной сказки. При этом звучат и современные джазовые мотивы, и вполне традиционная поп- и рок-музыка, много танцевальных мелодий" - поясняет композитор. "Последняя сказка" – это авантюрная история, полная сюрпризов и неожиданных поворотов, где современность столкнется с удивительным миром сказочного Востока, а любовь главных героев – современной пары, переживающей кризис отношений, пройдёт испытание на прочность. Попав в волшебную реальность "Тысячи и одной ночи" и Великолепного века, главные герои столкнутся с Джинном, Аладдином, Али-Бабой, султаном Сулейманом, Синдбадом, визирем, Шахерезадой, благодаря которым их отношения получат второй шанс. "Зрителя ждет глубокая хорошо продуманная и выстроенная трехмерная драматургия, необыкновенной красоты художественное оформление с изумительными костюмами и декорациями, проникновенная красивая музыка, стильные страстные танцы… в этом спектакле удивительно сочетается ироничная современность и волшебная восточная сказка со своим колоритом, – рассказывает режиссер-постановщик спектакля Анна Шевчук, - я требую от актеров серьезного отношения к своим персонажам: как к сказочным, так и современным. Мы рассказываем выдуманную историю, но персонажи должны быть живыми, настоящими, с их проблемами и мечтами, актеры сами должны верить во все обстоятельства, в которые попадают герои". Премьера мюзикла "Последняя сказка" состоится 7 декабря в Театре МДМ, а с 8 декабря постановка будет идти каждый день, 8 раз в неделю. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

https://ria.ru/20241016/myuzikl-1978328601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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