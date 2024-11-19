https://ria.ru/20241119/malkov-1984568908.html
Малков: Центр подготовки операторов БПЛА работает в рязанском колледже
Малков: Центр подготовки операторов БПЛА работает в рязанском колледже - РИА Новости, 19.11.2024
Малков: Центр подготовки операторов БПЛА работает в рязанском колледже
Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о работе центра подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов в колледже электроники и 17... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:15
2024-11-19T12:15
2024-11-19T12:15
рязанская область
рязанская область
павел малков
бпла
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РЯЗАНЬ, 19 ноя - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о работе центра подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов в колледже электроники и 17 специализированных классах в школах региона. "В этом году в Рязанском колледже электроники запустили федеральный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы". По нацпроекту "Беспилотные авиационные системы" также создано 17 специализированных классов в школах региона", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Он пояснил, что в колледже работают центр практической подготовки, три зоны полётов, специально оборудованная лаборатория и преподаватели. "Выпускники новой образовательной программы получат квалификацию "Оператор беспилотных летательных аппаратов". Такие специалисты уже сегодня востребованы во многих сферах", - подчеркнул губернатор.
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рязанская область, павел малков, бпла
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков, БПЛА
РЯЗАНЬ, 19 ноя - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о работе центра подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов в колледже электроники и 17 специализированных классах в школах региона.
"В этом году в Рязанском колледже электроники запустили федеральный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы". По нацпроекту "Беспилотные авиационные системы" также создано 17 специализированных классов в школах региона", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что в колледже работают центр практической подготовки, три зоны полётов, специально оборудованная лаборатория и преподаватели.
"Выпускники новой образовательной программы получат квалификацию "Оператор беспилотных летательных аппаратов". Такие специалисты уже сегодня востребованы во многих сферах", - подчеркнул губернатор.