https://ria.ru/20241119/malkov-1984568908.html

Малков: Центр подготовки операторов БПЛА работает в рязанском колледже

Малков: Центр подготовки операторов БПЛА работает в рязанском колледже - РИА Новости, 19.11.2024

Малков: Центр подготовки операторов БПЛА работает в рязанском колледже

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о работе центра подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов в колледже электроники и 17... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:15

2024-11-19T12:15

2024-11-19T12:15

рязанская область

рязанская область

павел малков

бпла

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РЯЗАНЬ, 19 ноя - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о работе центра подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов в колледже электроники и 17 специализированных классах в школах региона. "В этом году в Рязанском колледже электроники запустили федеральный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы". По нацпроекту "Беспилотные авиационные системы" также создано 17 специализированных классов в школах региона", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Он пояснил, что в колледже работают центр практической подготовки, три зоны полётов, специально оборудованная лаборатория и преподаватели. "Выпускники новой образовательной программы получат квалификацию "Оператор беспилотных летательных аппаратов". Такие специалисты уже сегодня востребованы во многих сферах", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20241108/ryazan-1982703026.html

рязанская область

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рязанская область, павел малков, бпла