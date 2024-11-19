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"Перемены на подходе": на Западе высказались после решения США по ATACMS - РИА Новости, 19.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/malinen-1984633642.html
"Перемены на подходе": на Западе высказались после решения США по ATACMS
"Перемены на подходе": на Западе высказались после решения США по ATACMS - РИА Новости, 19.11.2024
"Перемены на подходе": на Западе высказались после решения США по ATACMS
Украина, скорее всего, не располагает большим арсеналом дальнобойных ракет, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:28
2024-11-19T15:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
владимир путин
джо байден
нато
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Украина, скорее всего, не располагает большим арсеналом дальнобойных ракет, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х."Количество ракет, которыми, должно быть, располагает Украина, невелико. Россия в ответ может нанести ответный удар по их стартовым площадкам и аэродромам. Реальные перемены уже на подходе", — считает он.В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.В этот же день газета Le Figaro опубликовала материал, в котором говорилось, что Франция и Великобритания разрешили бить вглубь России ракетами SCALP и Storm Shadow. Тем не менее в понедельник статья, содержащая эту информацию, была удалена с сайта издания.Как заявил президент Владимир Путин, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.
https://ria.ru/20241119/atacms-1984585761.html
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в мире, украина, россия, франция, владимир путин, джо байден, нато, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Владимир Путин, Джо Байден, НАТО, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Перемены на подходе": на Западе высказались после решения США по ATACMS

Малинен: маловероятно, что Украина располагает большим числом дальнобойных ракет

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30
Работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета гаубицы Д-30. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Украина, скорее всего, не располагает большим арсеналом дальнобойных ракет, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х.
"Количество ракет, которыми, должно быть, располагает Украина, невелико. Россия в ответ может нанести ответный удар по их стартовым площадкам и аэродромам. Реальные перемены уже на подходе", — считает он.
Запуск ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Украинские СМИ утверждают, что ВСУ впервые применили ATACMS против России
Вчера, 13:11
В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.
В этот же день газета Le Figaro опубликовала материал, в котором говорилось, что Франция и Великобритания разрешили бить вглубь России ракетами SCALP и Storm Shadow. Тем не менее в понедельник статья, содержащая эту информацию, была удалена с сайта издания.
Как заявил президент Владимир Путин, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.
Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
"Для стрельбы по Америке". В США испугались ответа России на удары ATACMS
Вчера, 03:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияВладимир ПутинДжо БайденНАТОВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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