https://ria.ru/20241119/malinen-1984633642.html

"Перемены на подходе": на Западе высказались после решения США по ATACMS

"Перемены на подходе": на Западе высказались после решения США по ATACMS - РИА Новости, 19.11.2024

"Перемены на подходе": на Западе высказались после решения США по ATACMS

Украина, скорее всего, не располагает большим арсеналом дальнобойных ракет, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T15:28

2024-11-19T15:28

2024-11-19T15:28

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Украина, скорее всего, не располагает большим арсеналом дальнобойных ракет, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х."Количество ракет, которыми, должно быть, располагает Украина, невелико. Россия в ответ может нанести ответный удар по их стартовым площадкам и аэродромам. Реальные перемены уже на подходе", — считает он.В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.В этот же день газета Le Figaro опубликовала материал, в котором говорилось, что Франция и Великобритания разрешили бить вглубь России ракетами SCALP и Storm Shadow. Тем не менее в понедельник статья, содержащая эту информацию, была удалена с сайта издания.Как заявил президент Владимир Путин, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.

https://ria.ru/20241119/atacms-1984585761.html

https://ria.ru/20241119/udary-1984496956.html

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