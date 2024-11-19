https://ria.ru/20241119/makron-1984510496.html

Макрон пригласит Трампа и Маска на саммит по ИИ в Париж, узнал CNN

Макрон пригласит Трампа и Маска на саммит по ИИ в Париж, узнал CNN - РИА Новости, 19.11.2024

Макрон пригласит Трампа и Маска на саммит по ИИ в Париж, узнал CNN

Президент Франции Эммануэль Макрон, как ожидается, пригласит победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска в Париж на... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T07:00

2024-11-19T07:00

2024-11-19T07:00

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илон маск

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, как ожидается, пригласит победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска в Париж на саммит по искусственному интеллекту в феврале 2025 года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух французских чиновников. "Как сообщили CNN два французских чиновника, ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон пригласит избранного президента США Дональда Трампа и советника по технологиями - миллиардера Илона Маска посетить Париж в феврале в связи с саммитом по искусственному интеллекту, который организует Макрон", - сообщает телеканал. Мероприятие планируется в Париже 10-11 февраля 2025 года, и на нем, как ожидается, будут присутствовать главы государств и руководители компаний. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после 4-летнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис перед сторонниками заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его с победой в гонке. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241108/ustupki-1982766759.html

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в мире, сша, париж, дональд трамп, эммануэль макрон, илон маск, франция