Макрон пригласит Трампа и Маска на саммит по ИИ в Париж, узнал CNN
Источники CNN: Макрон позовет на саммит по ИИ в феврале Трампа и Маска
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЭмманюэль Макрон на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Эмманюэль Макрон на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН . Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, как ожидается, пригласит победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска в Париж на саммит по искусственному интеллекту в феврале 2025 года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух французских чиновников.
"Как сообщили CNN два французских чиновника, ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон пригласит избранного президента США Дональда Трампа и советника по технологиями - миллиардера Илона Маска посетить Париж в феврале в связи с саммитом по искусственному интеллекту, который организует Макрон", - сообщает телеканал.
Мероприятие планируется в Париже 10-11 февраля 2025 года, и на нем, как ожидается, будут присутствовать главы государств и руководители компаний.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после 4-летнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис перед сторонниками заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его с победой в гонке.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.