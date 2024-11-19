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В ЛНР мужчина подорвался на взрывном устройстве
В ЛНР мужчина подорвался на взрывном устройстве - РИА Новости, 19.11.2024
В ЛНР мужчина подорвался на взрывном устройстве
Мирный житель во время рыбалки подорвался на взрывном устройстве в поселке Михайловка в ЛНР, в результате чего лишился части ноги, сообщил глава городского... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T18:52
2024-11-19T18:52
2024-11-19T18:52
луганская народная республика
первомайск
происшествия
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ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Мирный житель во время рыбалки подорвался на взрывном устройстве в поселке Михайловка в ЛНР, в результате чего лишился части ноги, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин. "Сегодня, 19 ноября, в городе Золотое-5 (поселок Михайловка) на неустановленном взрывном устройстве подорвался местный житель - мужчина 1986 года рождения. Подрыв произошел во время того, как мужчина рыбачил на водоеме", - говорится в сообщении Колягина в Telegram-канале. По данным главы округа, в результате взрыва пострадавший лишился части ноги, ему была оказана необходимая медицинская помощь. Колягин также призвал жителей передвигаться только по известным пешеходным и транспортным маршрутам и быть предельно осторожными.
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первомайск
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луганская народная республика, первомайск, происшествия
Луганская Народная Республика, Первомайск, Происшествия
В ЛНР мужчина подорвался на взрывном устройстве
В ЛНР мужчина подорвался на взрывном устройстве и лишился части ноги