https://ria.ru/20241119/lnr-1984688559.html

В ЛНР мужчина подорвался на взрывном устройстве

В ЛНР мужчина подорвался на взрывном устройстве - РИА Новости, 19.11.2024

В ЛНР мужчина подорвался на взрывном устройстве

Мирный житель во время рыбалки подорвался на взрывном устройстве в поселке Михайловка в ЛНР, в результате чего лишился части ноги, сообщил глава городского... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T18:52

2024-11-19T18:52

2024-11-19T18:52

луганская народная республика

первомайск

происшествия

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ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Мирный житель во время рыбалки подорвался на взрывном устройстве в поселке Михайловка в ЛНР, в результате чего лишился части ноги, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин. "Сегодня, 19 ноября, в городе Золотое-5 (поселок Михайловка) на неустановленном взрывном устройстве подорвался местный житель - мужчина 1986 года рождения. Подрыв произошел во время того, как мужчина рыбачил на водоеме", - говорится в сообщении Колягина в Telegram-канале. По данным главы округа, в результате взрыва пострадавший лишился части ноги, ему была оказана необходимая медицинская помощь. Колягин также призвал жителей передвигаться только по известным пешеходным и транспортным маршрутам и быть предельно осторожными.

https://ria.ru/20241028/lnr-1980429369.html

луганская народная республика

первомайск

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луганская народная республика, первомайск, происшествия