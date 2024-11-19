https://ria.ru/20241119/livan-1984714016.html

При израильском авиаударе по Ливану погибли трое военных

При израильском авиаударе по Ливану погибли трое военных - РИА Новости, 19.11.2024

При израильском авиаударе по Ливану погибли трое военных

Трое ливанских военных погибли, еще девять человек получили ранения в результате израильского авиаудара по району Сарафанд около КПП ливанской армии на юге... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T22:05

2024-11-19T22:05

2024-11-19T22:05

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БЕЙРУТ, 19 ноя - РИА Новости. Трое ливанских военных погибли, еще девять человек получили ранения в результате израильского авиаудара по району Сарафанд около КПП ливанской армии на юге Ливана, заявил РИА Новости медицинский источник. "Израильский авиаудар около КПП ливанской армии в районе Сарафанд на юге Ливана унес жизни троих военных (ливанской - ред.) армии", - сообщил источник, добавив, что при авиаударе также пострадали девять мирных жителей. Позднее армия Ливана подтвердила в заявлении, что трое ее военных стали жертвами израильского авиаудара по посту в Сарафанде. По последним данным ливанского минздрава, число жертв с начала израильских ударов по Ливану возросло до 3544, ранения разной степени тяжести получили 15 036 человек. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241119/argentina-1984712766.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал)