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При израильском авиаударе по Ливану погибли трое военных
При израильском авиаударе по Ливану погибли трое военных - РИА Новости, 19.11.2024
При израильском авиаударе по Ливану погибли трое военных
Трое ливанских военных погибли, еще девять человек получили ранения в результате израильского авиаудара по району Сарафанд около КПП ливанской армии на юге... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T22:05
2024-11-19T22:05
2024-11-19T22:05
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БЕЙРУТ, 19 ноя - РИА Новости. Трое ливанских военных погибли, еще девять человек получили ранения в результате израильского авиаудара по району Сарафанд около КПП ливанской армии на юге Ливана, заявил РИА Новости медицинский источник. "Израильский авиаудар около КПП ливанской армии в районе Сарафанд на юге Ливана унес жизни троих военных (ливанской - ред.) армии", - сообщил источник, добавив, что при авиаударе также пострадали девять мирных жителей. Позднее армия Ливана подтвердила в заявлении, что трое ее военных стали жертвами израильского авиаудара по посту в Сарафанде. По последним данным ливанского минздрава, число жертв с начала израильских ударов по Ливану возросло до 3544, ранения разной степени тяжести получили 15 036 человек. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241119/argentina-1984712766.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
При израильском авиаударе по Ливану погибли трое военных
При израильском авиаударе по району Сарафанд погибли трое ливанских военных