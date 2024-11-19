https://ria.ru/20241119/livan-1984629823.html
ЦАХАЛ заявила об обнаружении склада оружия и взрывчатки "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ заявила об обнаружении склада оружия и взрывчатки "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 19.11.2024
ЦАХАЛ заявила об обнаружении склада оружия и взрывчатки "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что обнаружила склад оружия и взрывчатку шиитского движения "Хезболлах" на школьном дворе в одной из деревень на юге... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:16
2024-11-19T15:16
2024-11-19T15:16
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ХАЙФА, 19 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что обнаружила склад оружия и взрывчатку шиитского движения "Хезболлах" на школьном дворе в одной из деревень на юге Ливана. "В ходе операций на юге Ливана военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили склад оружия, боеприпасы, огнестрельное оружие, взрывчатку во дворе школы в одной из деревень на юге Ливана", - говорится в сообщении пресс-службы армии. Также сообщается, что в этом районе израильские войска уничтожили крупный подземный комплекс движения, где бойцы "Хезболлах" хранили сотни единиц оружия. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241119/livan-1984492182.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявила об обнаружении склада оружия и взрывчатки "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ заявила об обнаружении склада оружия "Хезболлы" во дворе школы в Ливане