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Литва остановила оформление грузового транспорта на границе с Белоруссией - РИА Новости, 19.11.2024
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16:33 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/litva-1984650546.html
Литва остановила оформление грузового транспорта на границе с Белоруссией
Литва остановила оформление грузового транспорта на границе с Белоруссией - РИА Новости, 19.11.2024
Литва остановила оформление грузового транспорта на границе с Белоруссией
Литва остановила оформление грузового транспорта, следующего через границу с Белоруссией, заявили во вторник в белорусском Государственном таможенном комитете. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:33
2024-11-19T16:33
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МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Литва остановила оформление грузового транспорта, следующего через границу с Белоруссией, заявили во вторник в белорусском Государственном таможенном комитете. "В литовских пунктах пропуска Мядининкай (сопредельный с белорусским - "Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони") оформление грузового транспорта сопредельной стороной не осуществляется с 9.00 (совпадает с мск) на выезд из Беларуси, а с 12.00 - на въезд в нашу страну. О причинах литовская сторона не уведомляла", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в настоящее время через "Каменный Лог" и "Бенякони" из Белоруссии пытаются выехать около 1000 транспортных средств. "О возобновлении движения через белорусско-литовский участок границы будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении. Ранее белорусские пограничный и таможенный комитеты неоднократно отмечали, что на границе с соседними странами ЕС фиксируются очереди автомобилей из-за того, что контрольные службы сопредельных государств не выполняют нормы пропуска транспорта через границу и не принимают меры по сокращению скопления машин. При этом из-за решений Польши на белорусско-польской границе в настоящее время работает лишь один КПП для грузового транспорта и один - для легкового. В сентябре латвийской стороной было принято решение приостановить работу одного из двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией. С 1 марта Литва закрыла пункты пропуска "Лаворишкес" (с белорусской стороны - "Котловка") и "Райгардас" ("Привалка") на границе с Белоруссией. В августе прошлого года власти Литвы временно закрыли пограничные пункты "Шумскас" ("Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Белоруссией, объяснив это "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности". В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся - "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони").-0-
https://ria.ru/20241001/belorussija-1975775940.html
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в мире, белоруссия, литва, польша, евросоюз
В мире, Белоруссия, Литва, Польша, Евросоюз
Литва остановила оформление грузового транспорта на границе с Белоруссией

Литва остановила оформление грузового транспорта через границу с Белоруссией

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВид на на контрольно-пропускной пункт "Котловка" на белорусско-литовской границе
Вид на на контрольно-пропускной пункт Котловка на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Вид на на контрольно-пропускной пункт "Котловка" на белорусско-литовской границе. Архивное фото
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МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Литва остановила оформление грузового транспорта, следующего через границу с Белоруссией, заявили во вторник в белорусском Государственном таможенном комитете.
"В литовских пунктах пропуска Мядининкай (сопредельный с белорусским - "Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони") оформление грузового транспорта сопредельной стороной не осуществляется с 9.00 (совпадает с мск) на выезд из Беларуси, а с 12.00 - на въезд в нашу страну. О причинах литовская сторона не уведомляла", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Отмечается, что в настоящее время через "Каменный Лог" и "Бенякони" из Белоруссии пытаются выехать около 1000 транспортных средств.
"О возобновлении движения через белорусско-литовский участок границы будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
Ранее белорусские пограничный и таможенный комитеты неоднократно отмечали, что на границе с соседними странами ЕС фиксируются очереди автомобилей из-за того, что контрольные службы сопредельных государств не выполняют нормы пропуска транспорта через границу и не принимают меры по сокращению скопления машин. При этом из-за решений Польши на белорусско-польской границе в настоящее время работает лишь один КПП для грузового транспорта и один - для легкового. В сентябре латвийской стороной было принято решение приостановить работу одного из двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией.
С 1 марта Литва закрыла пункты пропуска "Лаворишкес" (с белорусской стороны - "Котловка") и "Райгардас" ("Привалка") на границе с Белоруссией. В августе прошлого года власти Литвы временно закрыли пограничные пункты "Шумскас" ("Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Белоруссией, объяснив это "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности". В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся - "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони").-0-
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